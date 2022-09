নেচনেল ডেস্ক, ২৭ ছেপ্টেম্বৰ : মধ্য প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, অসম, দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ, তেলেংগানা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু গুজৰাটকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত মঙলবাৰে পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অব ইণ্ডিয়াৰ (Popular Front of India) নেতৃত্ব আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ওপৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অভিযান আৰম্ভ হয় (second round raids on PFI) । কেন্দ্ৰীয় সংস্থা আৰু ৰাজ্যিক আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা এই অভিযান চলোৱা হৈছে । চৰকাৰী সূত্ৰই এই কথা জনায় ।

উল্লেখ্য, পিএফআইৰ সৈতে সম্পৰ্কিত প্ৰায় ২৫ জন লোকক মঙলবাৰে অসমৰ পৰা আটক কৰা বুলিও আৰক্ষী সূত্ৰই জনায় (raids against PFI in Assam) । আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে, গোৱালপাৰাত সৰ্বাধিক ১০ জন পিএফআই কৰ্মী, কামৰূপত (গ্ৰাম্য) পাঁচজন আৰু ধুবুৰীত তিনিজন কৰ্মী আটক হোৱাৰ বিপৰীতে বাকীকেইজনক বৰপেটা, বাক্সা, দৰং, ওদালগুৰি আৰু কৰিমগঞ্জত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় (25 PFI linked persons detained from Assam)।

চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে, নিজামুদ্দিন, শ্বাহিন বাগ অঞ্চলকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ বিভিন্ন স্থানত পিএফআই সম্পৰ্কীয় স্থানত দিল্লী আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযান চলি আছে আৰু লগতে ৩০ জন লোকক আটক কৰা হৈছে ।

আৰক্ষীৰ সূত্ৰই লগতে কয় যে দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ কোষে পুৱাতে অভিযান চলাইছিল । "আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ একাধিক স্থানত অভিযান চলাইছোঁ, যাৰ ভিতৰত আছে শ্বাহিন বাগ আৰু নিজামুদ্দিন । সেয়েহে এতিয়ালৈকে আমি পিএফআইৰ সৈতে জড়িত ৩০ জন লোকক আটক কৰিছোঁ ।" তেওঁলোকে লগতে কয় (NIA raids against PFI leaders) ।

দিল্লী আৰক্ষীৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া (Delhi Police Public Relations Officer) সুমন নলৱাই নিশ্চিত কৰিছে যে পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে এক "যুটীয়া, সমন্বিত পদক্ষেপ"ত এতিয়ালৈকে ৩০ জন লোকক আটক কৰা হৈছে । তদন্ত চলি থকাৰ বাবে কোনো গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে কয় ।

আনহাতে, উত্তৰ প্ৰদেশত ৰাজ্যিক এটিএছ (ATS) আৰু এছটিএফে (STF) এক যুটীয়া অভিযানত ৰাজ্যজুৰি অভিযান চলাই এক ডজনতকৈও অধিক পিএফআই নেতাক জিম্মাত লোৱা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই জনায় । দিনটোত নাছিক আৰক্ষীয়ে পিএফআইৰ সৈতে সম্পৰ্কিত দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । "মালেগাঁও চহৰত অভিযান চলি আছে ।" নাছিক আৰক্ষীয়ে এনেদৰে কয় ।

গুজৰাটৰ ক্ষেত্ৰত পিএফআইৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ অভিযোগত ৰাজ্যখনত কমেও ১০ জন লোকক জেৰাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে । চৰকাৰী সূত্ৰই জনাইছে যে ৰাজ্যিক সন্ত্ৰাসবাদী-ৰোধী দল (এটিএছ) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাৰ এটা যুটীয়া দলে এই অভিযান চলাই আছে ।

দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত অভিযান চলাই 40 জনতকৈও অধিক পিএফআই কৰ্মীক আটক কৰে । আৰক্ষীৰ সূত্ৰই কয় যে সংশ্লিষ্ট পিএফআই কৰ্মীসকলে বেআইনী কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে অবৈধভাৱে বিদেশৰ পৰা পুঁজি সংগ্ৰহ কৰি আছিল ।

আৰক্ষী সূত্ৰই লগতে জনায় যে এডিজিপি আইন-শৃংখলা আলোক কুমাৰৰ তত্ত্বাৱধানত এই অভিযান চলোৱা হৈছে । তেওঁলোকে এইটোও প্ৰকাশ কৰিছে যে জিলাসমূহত অভিযানৰ নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট এছপিসকলে আগবঢ়াইছে আৰু লগতে কয় যে অভিযান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে অভিযানটোৰ অধিক বিৱৰণ জনোৱা হ'ব ।

