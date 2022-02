নেশ্বনেল ডেস্ক,14 ফেব্ৰুৱাৰী : নখন জিলাৰ ৫৫ খন আসনত উত্তৰপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২২ ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সোমবাৰে পুৱা ৭ বজাত আৰম্ভ হৈছে (second phase Assembly polls in Uttar Pradesh ) । য'ত ভোটাৰসকলে ভোট দিবলৈ বুথ সমূহত উপস্থিত হৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত হোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে এই পত্ৰযোগে অভিযোগ কৰা হৈছে (EVM problem in Assembly polls in Uttar Pradesh ) ।

ইভিএম বিকল হোৱাৰ বিষয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন স্থানত ই ভি এমত সমস্যা হৈছে ৷ কোৱা হৈছে যে চাহাৰনপুৰ, বৰেলী আৰু সম্ভালৰ ভোটকেন্দ্ৰত ই ভিএমবোৰৰ সমস্যা আছে ৷আনহাতে, আজিৰ ভোটগ্ৰহণত পুৱা 11 বজালৈ 23.03% ভোটদান পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে (Voter turn out in UP) ৷

