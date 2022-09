নেশ্যনেল ডেস্ক, ৯ ছেপ্টেম্বৰ: জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী চহৰত এটুকুৰা মাটিক লৈ দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যথেষ্ট উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে (Tensions between two groups over a piece of land) ৷ এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে চহৰখনত ১৪৪ চি আৰ পি চি ধাৰাৰ অধীনত "ৰাজহুৱা শান্তি আৰু প্ৰশান্তি" বজাই ৰাখিবলৈ কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে (Sec 144 in Rajouri town of Jammu and Kashmir) ৷

লগতে চহৰখনৰ পৰিস্থিতি বিষম দেখি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অঞ্চলটোৰ সকলোকে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাৱা হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সকলো দোকানসমূহো বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷

চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, চহৰখনৰ আইন-শৃংখলাত যাতে কোনো ধৰণৰ বিভ্ৰান্তি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে এই ভূমি বিবাদ সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ আদালত এই গোচৰৰ শুনানি নোহোৱালৈকে বিষয়টো 'Spurdnama' (জিম্মা)ৰ অধীনত ৰখা হৈছে ৷

