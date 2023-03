নিউজ ডেস্ক, ২১ মাৰ্চ : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Supreme Court of India) মঙলবাৰে কয় যে, কেন্দ্ৰই মৃত্যুদণ্ডৰ বাবে এটা 'কম বেদনাদায়ক' উপায় ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা উচিত আৰু ফাঁচিৰ পৰিৱৰ্তে মৃত্যুৰ বিকল্প বিচাৰি উলিওৱা উচিত (Supreme Court on Death Penalty) । মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ (Chief Justice DY Chandrachud) নেতৃত্বত আৰু ন্যায়াধীশ পি এছ নৰসিংহক লৈ গঠিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এনে তথ্য বিচাৰে যিয়ে ফাঁচিৰ বাহিৰে দোষীক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ আন বিকল্প পদ্ধতি সূচিত কৰিব পাৰে, যাতে মৃত্যু অধিক সন্মানীয় আৰু কম বেদনাদায়ক হয় (SC to consider new method for death penalty) ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মৃত্যুদণ্ডৰ দোষীৰ বাবে বেদনাহীন মৃত্যু বিচাৰি অধিবক্তা ঋষি মালহোত্ৰাৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা এখন পিআইএলৰ শুনানিৰ সময়ত এই পৰ্যবেক্ষণ কৰে (hearing on PIL of seeking painless death) । আদালতে আবেদনখনত কৰা অনুৰোধৰ কথা বিবেচনা কৰি কয় যে, এনে তথ্য আদালতৰ সন্মুখত ৰখাৰ পিচত ই এক চমু আদেশ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে ৷ হয়তো এইমছৰ (AIIMS) চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, এনএলইউ অধ্যাপক (NLU professors) আদিৰে গঠিত এখন সমিতি গঠন কৰিব পাৰে । এইটোৱে ভাৰতত দোষীসকলৰ অধিক সন্মানীয় মৃত্যুৰ পদ্ধতিবোৰ চাব পাৰে ।

"যদি আমি ফাঁচিৰে দিয়া মৃত্যুক পুনৰ বিবেচনা কৰিবলগা হয়, আমাক উন্নত তথ্যৰ প্ৰয়োজন । আমি ফাঁচিৰ দ্বাৰা মৃত্যুদণ্ডৰ প্ৰভাৱ, বিষ, প্ৰকৃত মৃত্যুৰ ম্যাদ আৰু এজন ব্যক্তিক ফাঁচি দিয়াৰ বাবে সম্পদৰ উপলব্ধতা জানিব বিচাৰোঁ ।" ন্যায়ালয়ে এই মন্তব্য কৰে ।

মঙলবাৰে শুনানিৰ সময়ত অধিবক্তা ঋষি মালহোত্ৰাই আদালতৰ সন্মুখত দাবী কৰে যে 2017 চনৰ আদেশ অনুসৰি, মৰ্যাদাৰ দ্বাৰা মৃত্যু এটা মৌলিক অধিকাৰ আৰু যেতিয়া এজন ব্যক্তিক ফাঁচি দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁৰ মৰ্যাদা হেৰুৱায় । তেওঁ কয় যে পদ্ধতিটোত সামান্যতম ত্ৰুটিৰ ফলত মৃত্যুদণ্ড দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, যিটো নিষ্ঠুৰ । তেওঁ দাবী কৰে যে কেইবাখনো দেশে ফাঁচিৰ পদ্ধতি ত্যাগ কৰিছে, কিয়নো ই অমানৱীয় । লগতে কয় যে, মৃত্যুদণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠুৰতা আৰু অত্যাচাৰ হ্ৰাস কৰিব লাগে ।

ইয়াৰ সঁহাৰি দি ন্যায়াধীশ নৰসিংহই কয় যে, মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্নটো প্ৰতিযোগিতাৰ অধীনত নাই, আৰু নিম্নতম বেদনাৰ বিষয়টোও নহয় । "প্ৰশ্নটো হ'ল, বিজ্ঞানে আগবঢ়াব পৰা আন কিবা আছে নেকি । মাৰাত্মক বেজীৰ বিকল্পও আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা নাকচ কৰা হৈছিল ।" বিচাৰপীঠে জনায় । মুখ্য ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ে লগতে ইয়াত যোগ দি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, কিছুমান আমেৰিকান আলোচনী অনুসৰি, এজন ব্যক্তিয়ে সঁচাকৈয়ে মাৰাত্মক বেজীৰেও সংগ্ৰাম কৰে ।

"আমি আইনসভাক এটা নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ক'ব নোৱাৰো । কিন্তু নিশ্চিতভাৱে অধিক মানৱীয় পদ্ধতিৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰি ।" মুখ্য ন্যায়াধীশে এনেদৰে কয় । তেওঁ এটা বেলেগ দৃষ্টিভংগীও আঙুলিয়াই দিয়ে যিটো অনুসৰি মৃত্যুদণ্ডৰ কোনো বিকল্প পদ্ধতি নাই যদিও মৃত্যুত মৰ্যাদা থাকিব (CJI suggested more humane method for hanging) । তেওঁ কয় যে, বিষয়টো সম্পৰ্কে নিৰন্তৰ জৰীপ আৰু অধ্যয়ন কৰাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰৰ ওপৰত আছে । আদালতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত মে' মাহৰ শেষত পুনৰ শুনানিৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰে ।

