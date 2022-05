নেশ্যনেল ডেস্ক,১৩ মে' : কোনো কাৰণতে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ এনইইটি পিজিৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা নহ'ব (NEET PG 22 exam will no be postponed)। কঠোৰ নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ । শুকুৰবাৰে এক শুনানিৰ জৰিয়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে । ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় আৰু সূৰ্য কান্তৰ বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে পৰীক্ষা পিছুৱাই যোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ নাটনি হ'ব আৰু ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব (SC on postponement of NEET PG 22)।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাটোত লগতে কোৱা হৈছে যে পৰীক্ষা স্থগিত ৰখাৰ ফলত বিশৃংখলতা আৰু অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বেছিভাগেই প্ৰভাৱিত হ'ব ।

বিচাৰপীঠে কয় যে ইয়াত দুটা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থী আছে । এটা অংশই পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াটো বিচাৰিছে আৰু দুই লাখ ছয় হাজাৰতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থীৰ এটা বৃহৎ অংশই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ পাছত পৰীক্ষা স্থগিত ৰাখিলে প্ৰভাৱিত হ'ব । ইফালে ক'ভিডৰ ফলত প্ৰভাৱিত হোৱা পৰীক্ষাসমূহ সময়মতে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে চৰকাৰে ।

উল্লেখ্য যে ২১ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা । একাংশ চিকিৎসকে পৰীক্ষা স্থগিত ৰখাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল । অৱশেষত এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে নিৰ্ধাৰিত দিনতে অনুষ্ঠিত হ'ব স্নাতকোত্তৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা তথা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা (NEET-PG-2022) ।

লগতে পঢ়ক :ব্ৰাহ্ম'ছ মিছাইলৰ আন এক সফল পৰীক্ষণ