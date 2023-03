নেশ্যনেল ডেস্ক,২৭ মাৰ্চ : বিলকিছ বানু ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ মুক্তি দিয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ভুক্তভোগী আৰু কেইবাগৰাকী নেতাই দাখিল কৰা আবেদনৰ সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় (SC hearing on Billkis Bano case)। শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ আবেগিক দিশবোৰ আঁতৰাই ৰাখি কঠোৰ আইনী স্থিতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

আনহাতে অভিযুক্তক মুক্তি দিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰাসংগিক ফাইল সাজু কৰি ৰাখিবলৈও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুজৰাট চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়ে (SC issued notice to Govt on Billkis Bano case)। আনহাতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী শুনানি ১৮ এপ্ৰিলত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰ আৰু গুজৰাট চৰকাৰ আৰু অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে জাননী জাৰি কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে । শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ কে এম যোচেফ আৰু বি ভি নাগাৰাথনাৰ বিচাৰপীঠে কয় যে ইয়াত বিভিন্ন বিষয় জড়িত হৈ আছে আৰু বিষয়টো বিতংভাৱে শুনিব লাগিব ।

শুনানিৰ সময়ত বিচাৰপীঠে মন্তব্য কৰিছিল যে গোচৰটোৰ আৱবেগিক দিশবোৰ আঁতৰাই ৰখা হ'ব আৰু কেৱল আইন অনুসৰি হে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব । উল্লেখ্য যে ৪ জানুৱাৰীত ন্যায়াধীশ অজয় ৰাস্তোগী আৰু বেলা এম ত্ৰিবেদীক লৈ গঠিত এখন বিচাৰপীঠে বানু আৰু বাকীসকলে দাখিল কৰা আবেদন গ্ৰহণ কৰিছিল (Bano plea in SC on remission to convicts)। অৱশ্যে, ন্যায়াধীশ ত্ৰিবেদীয়ে কোনো কাৰণ উল্লেখ নকৰাকৈ গোচৰটোৰ শুনানিৰ পৰা আঁতৰি আছিল ।

উল্লেখ্য যে বিলকিছ বানু ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ১১ গৰাকী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ২০০৮ চনত চিবিআই আদালতে যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড ঘোষণা কৰিছিল (Billkis Bano gangrape convicts)। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিলকিছ বানুৰ পৰিয়ালৰ ৭ গৰাকী সদস্যৰ লগতে তিনি বছৰীয়া কন্যাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আছিল । কিন্তু গুজৰাট চৰকাৰে অভিযুক্তসকলক তেওঁলোকৰ আবেদনৰ ভিত্তিত এটা পেনেল গঠন কৰি তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিছিল ।

বিগত বছৰ ধৰ্ষণকাৰীসকলৰ মুক্তিৰ পাছতে টিএমচিৰ মহুয়া মৈত্ৰা আৰু চিপিএম পলিটব্যুৰো সদস্য সুভাষিনী আলীৰ দৰে বিৰোধী নেতাসকলেও তেওঁলোকৰ মুক্তিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শীৰ্ষ আদালতত আবেদন দাখিল কৰিছিল ।

