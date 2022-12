নেশ্যনেল ডেস্ক, 17 ডিচেম্বৰ: বিলকিছ বানুক দলৱদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক হত্যা কৰা (Bilkis Bano gangraped and murder case) ১১ টা অপৰাধীৰ মুক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিলকিছ বানু তথা ভুক্তভোগীয়ে কৰা আবেদন আজি বিলকিছ বানুক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক হত্যা কৰা (Bilkis Bano gangraped and murder case) ১১ অপৰাধীৰ মুক্তিৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদন খাৰিজ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ স্বীকাৰ হোৱা বিলকিছ বানুৱে ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত ১১ টা দোষীক মুকলি কৰি দিয়া ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল পৰ্যালোচনা আবেদন (Bilkis Bano case Plea in SC) ৷ এই পৰ্যালোচনা আবেদন আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে(SC dismisses Bilkis Bano plea)৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে এই সন্দৰ্ভত কয় যে, যিহেতু জঘন্য অপৰাধটো সংঘটিত হৈছিল গুজৰাটত গতিকে ৰাজ্যখনত প্ৰচলিত নীতি অনুসৰিয়েই অপৰাধীয়ে শাস্তি ভুগিব অথবা শাস্তি লাঘৱ কৰা হ’ব (Gujarat government remission to 11 convicts) ৷ ভুক্তভোগীৰ আবেদন সন্দৰ্ভত বিচাৰপীঠে আজি এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে ৷

বিলকিছ বানুৱে শীৰ্ষ আদালতৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা পৰ্যালোচনা আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে খাৰিজ কৰাৰ পাছতে গুজৰাটৰ ৰেমিছন অৰ্থাৎ শাস্তি লাঘৱ কৰা নীতি অনুসৰিয়েই ধৰ্ষণকাৰীৰ শাস্তি বিবেচনা কৰা হ’ব বুলি বিচাৰপীঠে কয় ৷ যিহেতু অপৰাধ সংঘটিত হোৱা স্থানডোখৰ আছিল গুজৰাট ৷

ন্যায়াধীশ অজয় ৰাস্তোগী আৰু ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথেৰে গঠিত বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে । বিলকিছ বানুৰ সৈতে এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাচত বিচাৰৰ অন্তত ১১ জনক দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল ৷ কিন্তু 14 বছৰ কাৰাবাসত থকাৰ পাছতেই গুজৰাট চৰকাৰৰ ৰেমিচন নীতিৰ প্ৰয়োগ কৰি অপৰাধীকেইটাক সংশ্লিষ্ট চৰকাৰে মুকলি কৰি দিয়ে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে কাৰাগাৰত থকা সময়চোৱাত অপৰাধীকেইটাৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ ভাল আছিল বুলিয়েই অপৰাধীকেইটাৰ মুক্তিৰ অনুমোদন জনাইছিল কেন্দ্ৰই ৷

কিন্তু বিলকিছ বানুৱে শীৰ্ষ আদালতৰ সন্মুখত মহাৰাষ্ট্ৰৰ শাস্তি লাঘৱ নীতি মানি চলিব লাগে বুলি দাবী জনাইছিল আৰু সেই ৰাজ্যৰ দৰে শাস্তি লাঘৱ নীতি প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল ৷ কিন্তু আদালতে গুজৰাটৰ নীতি মানি চলিব লাগে বুলিহে ৰায় প্ৰদান কৰে ৷

উল্লেখ্য যে , ২০০২ বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত গোধৰা কাণ্ডৰ পৰৱৰ্তী সময়ত (post Godhra riots) বিলকিছ বানুক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণৰ্ কৰা হৈছিল (Bilkis Bano allegedly gang raped) আৰু তেওঁৰ তিনি বছৰীয়া জীয়েককে ধৰি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 7 জন সদস্যক হত্যা কৰিছিল 11 টা অপৰাধীয়ে । ভদোদৰাত তেওঁৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত বিলকিছ বানু পাঁচমাহৰ গৰ্ভৱতী আছিল । উল্লেখনীয় যে 2022 বৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা গুজৰাট চৰকাৰে এই 11 টা অপৰাধীক শাস্তি লাঘৱ কৰিছিল আৰু প্ৰায় 15 বছৰৰো অধিক দিন ধৰি কাৰাবাস খাটি থকা অপৰাধীকেইটাই মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

