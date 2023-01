নিউজ ডেস্ক, ১৯ জানুৱাৰী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Supreme Court of India) বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ সৰ্বভাৰতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS) সঞ্চালকক এগৰাকী অবিবাহিত ২০ বছৰীয়া মহিলাৰ ২৯ সপ্তাহৰ গৰ্ভধাৰণৰ সুৰক্ষিতভাৱে গৰ্ভপাত কৰিব পাৰিনে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ ২০ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত চিকিৎসকৰ এটা দল গঠন কৰিবলৈ কয় (termination of 29 weeks pregnancy of unmarried woman) । লগতে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এইমছ কৰ্তৃপক্ষক মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ পিছত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈও কয় (CJI Chandrachud asked to constitute medical team) ।

ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় (Chief Justice DY Chandrachud) আৰু ন্যায়াধীশ পি এছ নৰসিংহ আৰু জে বি পাৰ্দিৱালাৰ বিচাৰপীঠে অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেলক (Additional Solicitor General, ASG) এগৰাকী ২০ বছৰীয়া বিটেক শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে জড়িত গোচৰটোত আদালতক সহায় কৰিবলৈও কয় ।

যুৱতীগৰাকীৰ পক্ষত উপস্থিত থকা অধিবক্তাগৰাকীয়ে বিচাৰপীঠক জনায় যে তেওঁ বৰ্তমান গাজিয়াবাদৰ এটা হোষ্টেলত বাস কৰি আছে আৰু প্ৰায় 29 সপ্তাহৰ অবাঞ্ছিত গৰ্ভধাৰণ সমাপ্ত কৰিব বিচাৰে (wants to terminate unwanted pregnancy) ।

"এই পৰ্যায়ত আমি আবেদনকাৰীক এইমছৰ চিকিৎসা পৰিষদৰ দ্বাৰা মূল্যাঙ্কন কৰিব লাগিব বুলি আদেশ দিয়াটো উচিত বুলি বিবেচনা কৰোঁ । আমি এইমছৰ সঞ্চালকক ২০ জানুৱাৰীত এটা চিকিৎসা দল গঠন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে আবেদনকাৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতি কোনো ভাবুকি অবিহনে গৰ্ভধাৰণৰ সমাপ্তি সম্পন্ন কৰিব পাৰিনে নাই সেইটো নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় ।" মুখ্য ন্যায়াধীশে নিৰ্দেশটোত কয় ।

আনহাতে, দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে শীৰ্ষ আদালতৰ পঞ্জীয়কক এইমছৰ সঞ্চালকক নিৰ্দেশটো জনোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে শীৰ্ষ আদালতে কয় যে এইমছৰ প্ৰতিবেদন পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ২৩ জানুৱাৰীত এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হ'ব ।

উল্লেখ্য, বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এগৰাকী ৩৩ সপ্তাহৰ গৰ্ভৱতী মহিলাক চিকিৎসাগত গৰ্ভপাতৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল (Delhi High Court allows abortion) । ন্যায়াধীশ প্ৰতিভা এম সিঙে এই সন্দৰ্ভত কয় যে ন্যায়ালয়ে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে মাতৃৰ নিৰ্বাচন চূড়ান্ত । আবেদনকাৰীক লগে লগে তেওঁৰ পছন্দৰ আন এখন চিকিৎসালয়ত গৰ্ভপাত সম্পন্ন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হয় (Court allows abortion of 33 week pregnant woman) । ন্যায়াধীশ প্ৰতিভা এম সিঙে লগতে কয় যে ভাৰতীয় আইনত (Indian law) তেওঁ গৰ্ভধাৰণ অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰেনে নিবিচাৰে সেয়া মাতৃৰ পছন্দ । ন্যায়ালয়ে লগতে কয়, "এনে ধৰণৰ ঘটনাই এগৰাকী মহিলাই অতিক্ৰম কৰিবলগা গুৰুতৰ দ্বিধাৰ কথা উল্লেখ কৰে । আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৈতে, গৰ্ভপাত আৰু গৰ্ভপাতৰ সমস্যা অধিক কঠিন হৈ পৰে ।"

