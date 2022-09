নিউজ ডেস্ক, ৮ ছেপ্টেম্বৰ : সাৰদা চিটফাণ্ড কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত দেৱযানী মুখাৰ্জীৰ (Saradha chit fund scam accused Debjani Mukherjee) মাতৃ সৰ্বাৰী মুখাৰ্জীৰ কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান ব্যুৰ'ৰ (CBI) ওচৰত অভিযোগ দাখিল (allegation against CID to CBI) । উক্ত অভিযোগ দাখিল কৰিছে অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগ চমুকৈ চিআইডিৰ (CID) বিৰুদ্ধে । অভিযোগত কোৱা হৈছে যে চিআইডিয়ে তেওঁৰ জীয়ৰী দেৱযানীৰ ওপৰত মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিছে (CID alleged putting mental pressure to Debjani) ।

সৰ্বাৰী মুখাৰ্জীয়ে চিবিআইলৈ প্ৰেৰণ কৰা অভিযোগ-পত্ৰখনৰ প্ৰতিলিপি চিবিআইৰ যুটীয়া সঞ্চালক (Joint Director of CBI) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগলৈও (National Human Rights Commission) প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ নিজাম প্ৰাসাদৰ সূত্ৰ অনুসৰি, চিআইডিয়ে তেওঁৰ জীয়ৰী দেৱযানীক শুভেন্দু অধিকাৰী আৰু সুজন চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে ৷

আনহাতে, কাৰাগাৰত থকা দেৱযানী ৰাজ্যিক তদন্ত সংস্থাৰ হেঁচাৰ বাবে মানসিকভাৱে ভাগি পৰা বুলিও অভিযোগ কৰা হৈছে । চিআইডিয়ে বিজেপি আৰু চিপিএম নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল নকৰিলে আৰু নটা গোচৰত দেৱযানীক অভিযুক্ত কৰাৰ ভাবুকি দি আহিছে বুলিও অভিযোগ- পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে (CID alleged threatening) ।

অভিযোগ-পত্ৰখনত সৰ্বাৰী মুখাৰ্জীয়ে উল্লেখ কৰে যে চিআইডিয়ে ২৩ আগষ্টত ডম ডম সংশোধন সুবিধা পৰিদৰ্শন কৰি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল । উল্লেখ্য, চিবিআইয়ে ২০১৪ চনৰ পৰা সাৰদা কেলেংকাৰীৰ (CBI investigating Saradha scam) তদন্ত কৰি আহিছে ৷ ঘটনাক্ৰমে দেৱযানী ব্যৱসায়ী সুদীপ্ত সেনৰ মালিকানাধীন কোম্পানীসমূহৰ সাৰদা গোটৰ সঞ্চালক আছিল ৷ সুদীপ্ত সেনকো ২০১৩ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলত শ্ৰীনগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল (Sudipta Sen arrested in Saradha scam) ৷

উল্লেখ্য, পশ্চিমবংগৰ উপৰি ঝাৰখণ্ড, অসম আৰু ওড়িশাৰ দৰে ৰাজ্যতো বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা সংঘটিত হৈছিল । স্মৰ্তব্য যে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাৰ্যকৰী মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰাজেশ বিন্দাল আৰু ন্যায়াধীশ অৰিজিত বেনাৰ্জীক লৈ গঠিত এক খণ্ড বিচাৰপীঠে ২০২১ চনত দেৱযানীক জামিন প্ৰদান কৰিছিল ।

অৱশ্যে, মূল অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেনে বিজেপি আৰু ৰাজ্যিক বিৰোধী নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । সেনে দাবী কৰে যে তেওঁ শুভেন্দু অধিকাৰীক কেৱল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন প্ৰদান কৰাই নহয়, নেতাজনে তেওঁক ব্লেকমেইলো কৰিছিল ।

