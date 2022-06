নিউজ ডেস্ক, ৩০ জুন : মহাৰাষ্ট্ৰৰ মহা ৰাজনৈতিক নাটকৰ পট (Maharashtra political drama) পৰিবলৈ আৰু বেছি সময় নাই । অন্তিম দৃশ্যলৈ আগবাঢ়িছে আজি ১১ দিন ধৰি চলা 'মহা সংকট' নাটক (11 days of MAHA crisis) । বুধবাৰে নাশা ছুপ্ৰিম কোৰ্টত (Supreme court) বিমুখ হোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰেয়ে (Udhav Thakre resigned Chief Minister post) । ফলত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিবেশনৰ (Special session of Maharashtra Assembly) আস্থা ভোটৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিল । এতিয়া মাথোঁ অপেক্ষা, একনাথ শিণ্ডে (Eknath Shinde lead rebel group) বাহিনীক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিৰ চাণক্য হিচাবে খ্যাত ফড়ণবিশে (Chanakya of Maharashtra BJP Devendra Fadnavis) কেতিয়া ৰাজ্যপালৰ ওচৰত চৰকাৰ গঠনৰ দাবা জনায় ।

ইয়াৰ মাজতে শিৱসেনাৰ মুখপাত্ৰ সঞ্জয় ৰাউতে এক মন্তব্য আগবঢ়াইছে (Shiv sena speaker Sanjay Raut) । মহাৰাষ্ট্ৰৰ সামগ্ৰিক ৰাজনৈতিক ঘটনা প্ৰবাহৰ ওপৰত মন্তব্য কৰি সঞ্জয় ৰাউতে কয়, "মুম্বাই বিদ্ৰোহৰ বাবে মই বা শৰদ পাৱাৰ দায়বদ্ধ নহয় (Raut or Sharad Pawar not responsible for revolt) । আজিও সেনাৰ নিমখ খাই আছোঁ, পলাই যোৱা সন্তান কোনো নাই । একনাথ শিণ্ডে এজন পীড়াদায়ক শিৱ সৈনিক । তেওঁলোক এদিন অনুতপ্ত হ'ব । উদ্ধৱ থাকৰেক পিছফালৰ পৰা ছুৰি মাৰিলে । ইমান ভাল সন্মান দিয়াৰ পিছতো আমাৰ নিজৰ মানুহে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে ।" আনহাতে, শিৱসেনাৰ সঞ্জয় ৰাউতে শিণ্ডে গোটক সমালোচনা কৰি কয় যে যিসকলে চৰকাৰ উৎখাত কৰিবলৈ চুক্তিবদ্ধ হৈছিল, তেওঁলোকৰ লগ লাগিয়েই চৰকাৰখন উৎখাত কৰিলে ।

"আত্মসন্মানৰ পাঠ এৰি, এতিয়া আমি কামটো কৰিব লাগিব । কিছুমান লোকে চাপত পলাই থৈ গৈছে । আমি একো ভুল কৰা নাই । যিসকলে আমাক অভিযুক্ত কৰিছে, তেওঁলোকো কেবিনেটত আছিল ।" ৰাউতে লগতে কয় । "মই সদায় পুৱা জয় মহাৰাষ্ট্ৰ কওঁ (Jai Maharashtra) । আজিও শিৱসেনাই তাকে কৈ নমস্কাৰ কৰিছে ।" অতি আবেগিকভাৱে সঞ্জয় ৰাউতে এনেদৰে কয় ।

"এইটো জনা উচিত যে আমি এতিয়াও মহাৰাষ্ট্ৰক মূৰ দোঁৱাই জীয়াই আছোঁ । জয় মহাৰাষ্ট্ৰ আমাৰ মন্ত্ৰ (Jai Maharashtra is our mantra)। মই সম্ভৱতঃ কাইলৈ আবেলি ইডিৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম (Sanjay Raut appear before ED tomorrow afternoon)। মই মোৰ ভূমিকা ব্যাখ্যা কৰিম । এই সকলোবোৰ হেঁচা মোক দলৰ হৈ কাম কৰাত বাধা দিবলৈ, মোক মহাৰাষ্ট্ৰত কাম কৰাত বাধা দিবলৈ চলি আছে । যদিও আমাৰ কিছুমান লোক এই চাপৰ বাবে পলাই গৈছে, মই কাইলৈ ইডিৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম । যি ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নহওক কিয়, মই তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিম ।" সঞ্জয় ৰাউতৰ সংযোজন ।

