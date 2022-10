ইন্টাৰনেশ্য়নেল ডেস্ক, ২৪ অক্টোবৰ: পশ্চিম নিউয়ৰ্কৰ এটি সাহিত্য অনুষ্ঠানত এজন লোকে চলমান ৰুশ্বডিক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত তেওঁ আৰোগ্য লাভ কৰে যদিও এটা চকু চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাবলগীয়া হয় (Salman Rushdie lost sight in one eye)। এই বিষয়ে সদৰি কৰিছে সাহিত্যিকগৰাকীৰ এজেণ্টে । ১২ আগষ্টত নিউয়ৰ্ক ৰাজ্যৰ চাউটাউকুয়া ইনষ্টিটিউচনত (Sautaukua Institution in New York State) ভাষণ দিবলৈ যাওঁতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো ।

সাহিত্যিকগৰাকীৰ এজেণ্ট এণ্ড্ৰিউ ৱাইলিয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে ৰুশ্বডিয়ে এতিয়াও (Attack on Salman Rushdie) তেওঁৰ এখন হাতেৰে কোনো কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । শনিবাৰে প্ৰকাশিত এটা প্ৰৱন্ধত সাহিত্যিকগৰাকীৰ এজেণ্ট ৱাইলিয়ে কয়, উক্ত আক্ৰমণটোত ৰুশ্বডিৰ ডিঙি আৰু বুকুত আঘাত পাইছিল । সেয়েহে তেওঁ এটা চকুৰ দৃষ্টি শক্তি হেৰুওৱাৰ লগতে এখন হাত অক্ষম হৈছে । তেওঁ পুনৰ কয় যে এই আক্ৰমণটোৰ পিছত চলমান ৰুশ্বডিক পেনচিলভেনিয়াৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰা হয় ।

মুম্বাইত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৭৫ বছৰীয়া চলমান ৰুশ্বডিৰ ১৯৮৯ চনত উপন্যাস "দ্য ছেটানিক ভাৰ্চেছ" (The Satanic Verses) প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত ইৰাণৰ আয়াতুল্লাহ খামেনিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ফতোৱা জাৰি কৰিছিল । ইয়াৰ বাবে তেওঁ বহুবছৰ আত্মগোপন কৰি আছিল । অৱশ্যে যোৱা দুটা দশকত তেওঁ মুক্তভাৱে ভ্ৰমণ কৰিছে ।

ৱাইলিয়ে পুনৰ কয় যে এই বৰ্বৰ আক্ৰমণত ৰুশ্বডিৰৰ বাহুৰ শিৰাত আঘাত পাইছিল । তেওঁ ক'ব নোৱাৰে যে ৰুশ্বডি চিকিৎসালয়ত আছে নে ক'ত আছে । অৱশ্য়ে ৱাইলিয়ে কয় যে তেওঁ জীয়াই আছে, এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা । ইপিনে, ভাৰতে প্ৰসিদ্ধ লেখক ৰুশ্বডিৰ ওপৰত হোৱা ভয়ংকৰ আক্ৰমণক গৰিহণা দি তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে । আগষ্টত তেওঁৰ সাপ্তাহিক সংবাদমেলত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচীয়ে কৈছিল যে ভাৰতে সদায় হিংসা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক:UK PM Election : ব্ৰিটিছ চৰকাৰত দীপাৱলীৰ চাকি জ্বলাবলৈ সাজু ঋষি ছুনক