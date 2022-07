আগৰতলা, 7 জুলাই: "সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা প্ৰয়াস" ৰাজনৈতিক শ্ল'গান নহয় বুলি দাবী কৰি ত্ৰিপুৰাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই কয় যে, বিজেপিৰ মূল শ্ল’গানটো ভাৰতৰ প্ৰাচীন শাস্ত্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে (Key slogan of the BJP originated from the ancient scriptures of India) । উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগৰতলাৰ ৰবীন্দ্ৰ শতবাৰ্ষিকী ভৱনত জনসংঘৰ চিন্তাবিদ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপনত ভাষণ দি এই কথা কয় ।

সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা প্ৰয়াস শ্ল’গানটো এটা ৰাজনৈতিক শ্ল’গান নহয় (Sabka Sath Sabka Vikas and Sabka Prayas)। এই শ্ল’গানটোৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সৈতে এক সম্পৰ্ক আছে । ভাৰতৰ অতি প্ৰাচীন ঋক বেদতো ইয়াৰ সাৰাংশ উল্লেখ কৰা হৈছে । ই আমাৰ সংস্কৃতিত 5,000 বছৰৰো অধিক সময় ধৰি বিদ্যমান হৈ আছে । এই শ্ল’গানৰ মূল অংশটো পুৰণি সাংস্কৃতিক শাস্ত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে (Key slogan of the BJP) ।

বাওঁ নহয় সোঁ নহয়, একমাত্ৰ নীতি হৈছে জাতীয়তাবাদ । আৰু ড৹ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে এই নীতিত বিশ্বাস কৰিছিল বুলি জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই কয় (Shyama Prasad Mukharjee birth anniversary) ।

উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয় যে, বহুতে হয়তো নাজানে যে ত্ৰিপুৰাৰ সৈতে ড৹ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল । এটা সময় আছিল যেতিয়া ত্ৰিপুৰাক পূৱ পাকিস্তানৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈছিল । তাৰ পিছত ড৹ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম মণিক্যক হিন্দু মহাসভাৰ এখন সভাত সভাপতিত্ব কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । এই বিষয়ে বহু নথি-পত্ৰত উল্লেখ আছে ।

ত্ৰিপুৰাৰ ৰজাসকলে লণ্ডনত প্ৰথম হিন্দু মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল । নতুন প্ৰজন্মই ভাৰতৰ প্ৰকৃত ইতিহাস জানিব লাগিব । আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মই ভাৰতে বহন কৰা সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু ইতিহাসত সংঘটিত সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়নৰ বিষয়ে অৱগত হোৱা উচিত বুলি উল্লেখ কৰে ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

