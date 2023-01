নেশ্যনেল ডেস্ক,৩ জানুৱাৰী: ওডিশাৰ পাৰাদ্বীপ বন্দৰত জাহাজৰ ভিতৰত এগৰাকী ৰাছিয়ানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে(Russian found dead on board cargo ship in Odisha) । জাহাজখনৰ মুখ্য অভিযন্তা হিচাপে নিয়োজিত ৰাছিয়ানগৰাকী মিলিয়াকভ চাৰ্গেই বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত চিকিৎসকে লোকজনে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে বুলি উল্লেখ কৰা হয়(Russian found dead on Paradip Port) ।

M B Aldnah নামৰ জাহাজখনৰ ৫১ বছৰীয়া মুখ্য অভিযন্তা মিলিয়াকভ চাৰ্গেইৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা জাহাজখন বাংলাদেশৰ চিটাগং বন্দৰৰ পৰা পাৰাদ্বীপ হৈ মুম্বাই অভিমুখে গৈ আছিল । পুৱা প্ৰায় ৪.৩০ বজাত তেওঁক তেওঁৰ জাহাজৰ চেম্বাৰত মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছিল । প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে জনাই যে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি চিকিৎসকে আৰক্ষীক অৱগত কৰে । পাৰাদীপ পোৰ্ট ট্ৰাষ্টৰ(Paradip Port Trust) অধ্যক্ষ পি এল হৰানন্দে ৰাছিয়ান অভিযন্তাগৰাকীৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছিল । লগতে কৈছিল যে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত বৰ্তমান অব্যাহত আছে ।

উল্লেখ্য যে মাত্ৰ এটা পষেকতে ওডিশাত ৩ জন ৰাছিয়ান লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ওডিশাৰ ৰায়াগদা জিলাৰ এখন হোটেলত ২৪ ডিচেম্বৰত এজন ৰাছিয়ান নাগৰিকে আত্মহত্যা কৰিছিল ৷ হোটেলৰ চাদৰ পৰা জপিয়াই আত্মহনন কৰিছিল ৰাছিয়ান পৰ্যটকগৰাকীয়ে । মৃত ৰাছিয়ান নাগৰিকজন এণ্টোনা পাভলু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছিল(Russian tourist found dead in Odisha hotel) ৷

ইয়াৰ পূৰ্বেও তাপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ২২ ডিচেম্বৰত একেখন হোটেলতে আন এজন পৰ্যটকৰ মৃত্যু হৈছিল । ৰায়গাদা চহৰত সন্দেহজনক অৱস্থাত ৰাছিয়ান পৰ্যটকগৰাকীক তেওঁৰ হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰত মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ কাৰণ অত্যাধিক সুৰাপান কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল যদিও ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ এতিয়াও অহা নাই । খবৰ অনুসৰি, ভ্লাদিমিৰ বাইদানোভ (৬১) নামৰ মৃত ব্যক্তিজন ৰাছিয়াৰ চাৰিজন পৰ্যটকৰ ভিতৰত এজন আছিল, যি ২১ ডিচেম্বৰত ডেৰিংবাডিৰ পৰা ৰায়গাদাত উপস্থিত হৈছিল আৰু হোটেল চাই ইণ্টাৰনেচনেলত আছিল ।

হোটেল কৰ্তৃপক্ষ আৰু গাইডজনে ভ্লাদিমিৰক অচেতন অৱস্থাত পৰি থকা দেখি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাচতেই হোটেলখনত আৰক্ষী হোটেলত উপস্থিত হয় আৰু মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । দূতাবাসকো বিষয়টোৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে । গাইড জীতেন্দ্ৰ সিঙে সদৰী কৰা অনুসৰি ভ্লাদিমিৰে আগনিশা অতিৰিক্ত সুৰা সেৱন কৰিছিল ৷ তেওঁ হৃদযন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় কিছুমান সমস্যাতো ভুগি আছিল ।

