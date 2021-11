নেশ্যনেল ডেস্ক, ২৮ নৱেম্বৰ : ডিচেম্বৰ মাহলৈ আৰু মাত্ৰ দুদিন বাকী । নতুন মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সকলো লোকৰ জীৱনত বহুতো পৰিৱৰ্তন আহিব । ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা সলনি হ'ব বহু নিয়ম (Rules to be changed from Dec 1) । যিয়ে হয়টো আপোনাক প্ৰভাৱান্বিত কৰিব ।

সেই অনুসৰি, ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম দিনটোতে এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য সলনি হ'ব । লগতে বেংকিং আৰু পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় কিছুমান নিয়মো সলনি হ'বলৈ গৈ আছে ।

UAN-Aadhaar লিংক :

EPFO য়ে UAN আৰু আধাৰ সংযোগৰ সময়সীমা ৩০ নৱেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল । এই সময়সীমা সম্ভৱত আৰু বৃদ্ধি নহ'ব । যিসকলে এতিয়ালৈ UAN আৰু আধাৰ সংযোগ কৰা নাই, তেওঁলোকে এই মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ৷ অন্যথা তেওঁলোকে বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে (UAN-Aadhar link new rules) ।

যদি UAN-Aadhar সময়সীমাৰ ভিতৰত সংযোগ বা লিংক কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে হয়টো PF একাউণ্টত ধন জমা নহ'ব । PF একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ সময়তো বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ।

সাত লাখ টকাৰ বীমাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে লোকচান :

৩০ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত UAN-Aadhaar লিংক নকৰাৰ ফলত আপুনি আন এক বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । EPFO-য়ে কৰ্মচাৰী জমা সংযোজিত বীমাৰ (Employees Deposit Linked Insurance) বাবে UAN-Aadhaar লিংক বাধ্যতামূলক কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত যদি লিংক কৰা নহয় কৰ্মচাৰীৰ প্ৰিমিয়াম জমা কৰা নহ'ব আৰু তেওঁ ৭ লাখ টকালৈকে বীমা ক'ভাৰৰ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ।

LPG ৰ মূল্য সলনি হ'ব পাৰে :

পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ খুচুৰা বিক্ৰী কৰা চৰকাৰী মালিকানাধীন তেল কোম্পানীবোৰে প্ৰতি মাহৰ প্ৰথমটো দিনত এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য পৰ্যালোচনা কৰে । কৰ'ণা ভাইৰাছৰ এক নতুন প্ৰকাৰ চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে । ব্ৰেণ্ট ক্ৰুডৰ ক্ষেত্ৰত এই শুকুৰবাৰে প্ৰতি বেৰেলত ১০ ডলাৰ হ্ৰাস পাইছে । গতিকে আশা কৰা হৈছে যে, ডিচেম্বৰৰ সমীক্ষাত এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস হ'ব (LPG cylinder prices may decrease in December)।

পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে হ'ব এই পৰিৱৰ্তন :

চৰকাৰী পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে জীৱন প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ (Pensioners life certificates filing last date) হৈছে ৩০ নৱেম্বৰ । সময়সীমাৰ ভিতৰত জীৱন কাৰ্ড অথবা জীৱন প্ৰমাণপত্ৰ জমা দিব নোৱাৰা চৰকাৰী পেঞ্চনাৰসকলে পেঞ্চন নাপাব । EPFO ৰ শেহতীয়া টুইট অনুসৰি চৰকাৰী পেঞ্চনাৰসকলে ৩০ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জীৱন কাৰ্ড দাখিল কৰিব লাগিব, যিটো এবছৰৰ বাবে বৈধ থাকিব । এই কাম ঘৰত বহিয়ে ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিব পাৰি ।

ব্যয়বহুল হ'ব SBI Credit Card :

SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলেও ডিচেম্বৰৰ পৰা কিছু পৰিৱৰ্তনৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু হওক । এতিয়া SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে EMI ত বস্তু ক্ৰয় কৰাটো ব্যয়বহুল হ'ব (SBI Credit Card will be expensive) । এতিয়ালৈকে SBI কাৰ্ডবোৰে কেৱল সূত আদায় কৰিছিল ৷ কিন্তু এতিয়া EMI ত বস্তু ক্ৰয় কৰিলে প্ৰচেছিং মাচুল দিব লাগিব । গতিকে লক্ষণীয়ভাৱে SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা সকলৰ বাজেটক কিছু পৰিমাণে প্ৰভাৱ পৰিব ।

Home Loan ত নাথাকিব কিছুমান Offer :

বহুতো বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে উৎসৱৰ বতৰত গৃহ ঋণৰ ওপৰত অফাৰ আগবঢ়োৱা দেখা গৈছিল । এই অফাৰবোৰ সুলভ সূতৰ হাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰচেছিং মাচুল ৰেহাই দিয়ালৈকে আছিল । যদিও বেছিভাগ বেংক অফাৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈকে কাৰ্যকৰী হৈ আছে, LIC হাউচিং ফাইনেঞ্চ অফাৰ এই মাহত সমাপ্ত হ'ব (LIC Housing Finance Offer will end) । কোম্পানীটোৱে যোগ্য গ্ৰাহকসকলক ২ কোটি টকালৈকে ঋণৰ ওপৰত ৬.৬৬ শতাংশ হাৰত গৃহ ঋণ আগবঢ়াইছে ।

