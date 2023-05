RRU পাছিঘাটত আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষা আৰু পুলিচিঙৰ সৈতে জড়িত নতুন পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ

তেজপুৰ, ১৮ মে’ : ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় (RRU) অৰুণাচল প্ৰদেশ কেম্পাছে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষা আৰু পুলিচিঙৰ সৈতে জড়িত নতুন পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে (New course RRU started at RRU Pasighat )। আৰ আৰ ইউ পাছিঘাট চৌহদত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী, চোৰাংচোৱা বিশ্লেষণ, অপৰাধ অনুসন্ধান আদি কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় বিষয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে (Internal Security and Policing started at RRU) ৷ এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সঞ্চালক অবিনাশ খেৰেলে ৷

তেওঁ জনায় যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিশ্ববিদ্যালয়খনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ১৬ জন আৰক্ষী বিষয়াক মেণ্ডেৰিন ভাষাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে ৷ এই চীনা ভাষাই আৰক্ষী আৰু আইটিবিপিৰ কৰ্মীসকলক যথেষ্ট সহায় কৰে ৷ কিয়নো চীনৰ ওচৰত সীমান্ত পহৰাদাৰী বিষয়াই ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ’ব ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় (আৰ আৰ ইউ) হৈছে গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় (এম এইচ এ)ৰ অধীনস্থ এখন অগ্ৰণী ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু ভাৰতৰ আৰক্ষী বিশ্ববিদ্যালয় । ই অতি পেছাদাৰী সুৰক্ষা, কৌশলগত আৰু গৱেষণা ভিত্তিক পাঠদান আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ চেষ্টা কৰে । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লক্ষ্য হৈছে সমসাময়িক, ভৱিষ্যতৰ নিৰাপত্তা আৰু আন্তঃশাখাৰ ক্ষেত্ৰত কৌশলগত অধ্যয়নত নিৰাপত্তা আৰু কৌশলগত শিক্ষা প্ৰদান কৰা ।

কেম্পাছটোৱে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা আৰু পুলিচিঙৰ সৈতে জড়িত নতুন পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে আৰু একেটা পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নামভৰ্তি আৰম্ভ হৈছে । প্ৰৱৰ্তন কৰা নতুন পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ ভিতৰত আছে আৰক্ষী বিজ্ঞানত ডিপ্লমা (ডি আই পি এছ), ফিটনেছ মেনেজমেণ্টত ডিপ্লমা (ডি আই এফ এম), আৰক্ষী বিজ্ঞান আৰু ব্যৱস্থাপনাত স্নাতকোত্তৰ ডিপ্লমা (পি জি ডি পি এছ এম), ফিটনেছ ব্যৱস্থাপনাত স্নাতকোত্তৰ ডিপ্লমা (পি জি ডি এফ এম), উদ্যোগিক সুৰক্ষাৰ স্নাতকোত্তৰ ডিপ্লমা আৰু নিৰাপত্তা (পিজিডিআইআইএছএছ), নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাপনাত কলাত স্নাতক (বিএএছএম) আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু কৌশলগত ব্যৱস্থাপনাত স্নাতকোত্তৰ (এমএপিএ এণ্ড এছএম)।

আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা আৰু পুলিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা আৰু জ্ঞান প্ৰদান কৰিবলৈ এই পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী, চোৰাংচোৱা বিশ্লেষণ, অপৰাধ তদন্ত, চাইবাৰ নিৰাপত্তা, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা নীতি, প্ৰতিৰক্ষা আৰু কৌশলগত অধ্যয়ন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক আদি কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় বিষয় এই পাঠ্যক্ৰমসমূহত সামৰি লোৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু সঁজুলিৰ সৈতে পৰিচিত হ’ব ।

ইন্টাৰনশ্বিপ আৰু প্লেচমেণ্টৰ সুযোগৰ অংশ হিচাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰ্পৰেট, কংগ্লমেৰেট আৰু টেক জায়ান্টৰ সৈতে কাম কৰি নিজৰ কেৰিয়াৰক আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ শাখা বৃদ্ধি কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইন্টাৰনশ্বিপৰ সুযোগ দিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনে এক্সটেণ্ডেড ইন্টাৰনশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম (ইআইপি)ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ য’ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এবছৰত অতিৰিক্তভাৱে দুমাহৰ ইন্টাৰনশ্বিপৰ বাবে গৈ এক্সটাৰ্নশ্বিপৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ৰক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন এক পদক্ষেপ

যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় ৷ সেয়েহে গুজৰাট চৰকাৰ, দিল্লী আৰক্ষী আৰু ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীয়ে আৰ আৰ ইউৰ পাঠ্যক্ৰম সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি আৰক্ষী বাহিনীত যোগদান কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অতিৰিক্ত নম্বৰ প্ৰদান কৰে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শাৰীৰিক শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়া, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থা, ব্যায়াম আৰু স্বাস্থ্য পৰামৰ্শদাতা শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষক প্ৰদৰ্শন বিশ্লেষক ক্ৰীড়া বিজ্ঞানীৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কেৰিয়াৰত উৎকৃষ্ট হোৱাৰ সুযোগৰ লাভ কৰিব বুলি খেৰেলে জনায় ।

