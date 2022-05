নেশ্যনেল ডেস্ক,১০ মে' : পাঞ্জাৱৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ'ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিস্ফোৰণ (Blast in Punjab Intelligence Bureau office)। সোমবাৰে সন্ধিয়া মোহালিৰ চেক্টৰ ৭৭ত থকা অতি সুৰক্ষিত এই কাৰ্যালত সংঘটিত বিস্ফোৰণক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । জানিব পৰা মতে ৰকেট সদৃশ কোনো বস্তুৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণ কৰা হৈছে (Rocket like object causes blast in Punjab)। অৱশ্যে, এই বিস্ফোৰণত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।

এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা মতে কাৰ্যালয়টোৰ তৃতীয় মহলাত এই আক্ৰমণ হৈছে । ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ' কাৰ্যালয়ৰ চাৰিওফালৰ এলেকাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । ঘটনাস্থলীলৈ তাৎক্ষণিকভাৱে এটা বোমা বিশেষজ্ঞ আৰু ফৰেনচিক স্কোয়াড প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

বিস্ফোৰণৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভি.কে. ভাওৰাৰ সৈতে কথা পাতে আৰু ঘটনাটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰে । প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, সন্ধিয়া প্ৰায় ৭.৪৫ বজাত পাঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ'ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই বিস্ফোৰণ হৈছিল । ইফালে পাঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণালত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল (Four militants arrested in Haryana)। গ্ৰেপ্তাৰৰ মাত্ৰ কেইটামান দিন পাছতে এনেদৰে পাঞ্জাৱত হোৱা বিস্ফোৰণে শংকিত কৰি তুলিছে জনসাধাৰণক ।

পাকিস্তানৰ চাৰিটা আই এছ আই সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে এয়া এক ডাঙৰ সফলতা বুলি পাঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছিল । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদী কেইটা আছিল গুৰপ্ৰীত সিং, অমনদীপ সিং, পৰমিন্দৰ সিং আৰু ভূপিন্দৰ সিং । ডিজিপি ভাওৰাই সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে এটা কেন্দ্ৰীয় সংস্থাই পূৰ্বে তেওঁলোকক এটা ইনপুট দিছিল যে কিছুমান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিয়ে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লৈ সীমান্তৱৰ্তী জিলা ফাজিলকা আৰু ফিৰোজপুৰত আত্মগোপন কৰি আছে ।

প্ৰাথমিক জেৰাৰ সময়ত অভিযুক্তসকলে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে পাকিস্তানী গেংষ্টাৰ তথা সন্ত্ৰাসবাদী হৰৱিন্দৰ সিং ওৰফে ৰিন্দাৰ বাবে কাম কৰি আছিল । ৰিন্দা হৈছে এটা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী । পঞ্জাৱ, চণ্ডিগড়, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানাত সক্ৰিয় এটা কুখ্যাত গুণ্ডা হিচাপে জনা যায় ৰিন্দাক । বিভিন্ন ধৰণৰ হত্যা, ডকাইতি, ধন দাবী আৰু চুৰিকে ধৰি জঘন্য অপৰাধৰ অভিযোগ আছে ৰিন্দাৰ বিৰুদ্ধে ।

উল্লেখ্য যে সন্ত্ৰাসবাদী কেইটা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ লগতে চণ্ডিগড়ৰ বুৰাইল কাৰাগাৰৰ সমীপত প্ৰায় ১০ দিন পূৰ্বে বিস্ফোৰক সঁজুলি উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে পাঞ্জাৱত হোৱা এই বিস্ফোৰণক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে পাঞ্জাৱ আৰক্ষী । দেশৰ নিৰাপত্তাক লৈও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

