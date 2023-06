নিউজ জেস্ক, ৩০ মে' : নতুন সংসদ ভৱনৰ আকাৰক কফিনৰ সৈতে তুলনা কৰাৰ ঠিক এদিন পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলে এইবাৰ ছেংগোল সন্দৰ্ভত আন এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে (RJD controversy on new parliament building) । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন সংসদ ভৱনত ছেংগোল স্থাপন কৰাক লৈ এই বিতৰ্কিত টুইট কৰিছে । আৰজেডিয়ে ১৯৮৭ চনৰ জনপ্ৰিয় হিন্দী চলচ্চিত্ৰ 'লোহা'ৰ এখন ফটো টুইট কৰিছে । ফটোখনত খলনায়ক শ্বেৰা সিঙৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা প্ৰয়াত অভিনেতা অমৰীশ পুৰীয়ে হাতত এডাল ধাতুৰ লাঠি লৈ থকা দেখা গৈছে (RJD controversial twit on sengol) ।

আৰজেডিয়ে টুইটাৰত অমৰীশ পুৰীৰ ফটোখনৰ সৈতে লিখিছে, "আপুনি এই ছবিখন এতিয়া চাইছে নেকি ? যিখন ছবিত এগৰাকী বিখ্যাত অভিনেতাই তেওঁৰ হাতত কিবা এটা চিনাকি বস্তু ধৰি আছে ? অনুগ্ৰহ কৰি শিল্পীজনৰ নাম আৰু চলচ্চিত্ৰখন কওক ।" উল্লেখ্য যে ধৰ্মেন্দ্ৰ, শত্ৰুঘ্ন সিনহা, অমৰীশ পুৰী আৰু কৰণ কাপুৰ অভিনীত 'লোহা' ১৯৮৭ চনৰ জানুৱাৰীত ছবিগৃহত মুক্তি দিয়া হৈছিল । অৱশ্যে আৰজেডিয়ে এই ছবিখনক আন কোনো কাৰ্যসূচীৰ সৈতে তুলনা কৰা নাই । অৱশ্যে আৰজেডিয়ে অমৰেশ পুৰীয়ে ধৰি থকা এই দণ্ডডালক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্থাপন কৰা ছেংগোলৰ সৈতে তুলনা কৰিছেনে নাই সেইটোও স্পষ্ট নহয় (RJD tweeted Movie stick similar to Sengol) ।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থওঁ যে দেওবাৰে নতুন সংসদ ভৱন উদ্বোধনৰ দিনা আৰজেডিয়ে সংসদ ভৱনক কফিনৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ দেশতে আৰজেডি তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় । আনহাতে, আৰজেডিয়ে কফিনৰ ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত বিজেপিয়েও আৰজেডিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে । বিহাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে কয় যে এই কফিনত ৰাইজে ২০২৪ আৰু ২০২৫ৰ নিৰ্বাচনত আৰজেডিক বন্ধ কৰি ৰাখিব । লগতে দলৰ কেইবাজনো নেতাই আৰজেডিৰ টুইটটোক দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰে ।

কিন্তু উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে, আৰজেডিৰ উক্ত টুইটটো ৩০ লাখ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু প্ৰায় ৭০ হাজাৰে লাইক কৰে । ইয়াৰ মাজতে আৰজেডিয়ে অমৰীশ পুৰীৰ এই টুইট সন্দৰ্ভত ছেংগোলক অপমান কৰাৰ এক নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিজেপিয়েও এই টুইটটোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে । বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নিখিল আনন্দে আৰজেডিৰ এই টুইটটোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি লিখিছে, "বিহাৰৰ খলনায়ক আৰু তেওঁৰ দলটো আৰজেডিৰ এক গৰম এজেণ্ডা হৈ আহিছে । লাঠি উতলাওক আৰু তেল খাওক । কিন্তু হে মৰমৰ মূৰ্খসকল ! ছেংগোলৰ অৰ্থ লাঠি বা মুগদাৰ নহয় । প্ৰয়াত জনপ্ৰিয় শিল্পী অমৰীশ পুৰীক নিজৰ বিকৃত ৰাজনীতিৰ পৰা ৰেহাই দিয়ক । হনুমানজীৰ গদা ৰাম ভক্তসকলৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰ বস্তু ।"

