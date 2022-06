নিউজ ডেস্ক, ২০ জুন : বিহাৰৰ আৰ জে ডি বিধায়ক অনন্ত সিঙক ১০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড । অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্ৰ লগত ৰখাৰ এক গোচৰ সন্দৰ্ভত এই ৰায় পাটনাৰ এক বিশেষ আদালতৰ । মঙলবাৰে বিশেষ আদালতখনে এই ৰায় প্ৰদান কৰে মোকামা বিধানসভা সমষ্টিৰ আৰ জে ডি বিধায়ক অনন্ত সিঙৰ বিৰুদ্ধে (RJD MLA Anant Singh 10 years jail)। ২০১৯ চনত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা এটা একে-৪৭ ৰাইফল, কাৰ্টিজ আৰু হেণ্ড গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ সন্দৰ্ভত তেওঁক ১০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হয় । সাংসদ-বিধায়কৰ আদালতৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ ত্ৰিলোকী ডুবেই এই শাস্তি ঘোষণা কৰে (Special Judge Triloki Dubey pronounced the punishment)। 'ছোটে চৰকাৰ' নামেৰে জনাজাত অনন্ত সিঙক যোৱা ১৪ জুনত গোচৰটোত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল ৷ মোকামাৰ বাহুবলী আৰ জে ডি বিধায়ক অনন্ত সিং বৰ্তমান পাটনাৰ বেউৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ৷

সেই সময়ৰ মহানগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লিপি সিঙৰ নেতৃত্বত পাটনা আৰক্ষীৰ (Patna police) এটা দলে ২০১৯ৰ ১৬ আগষ্টত বৰহ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তেওঁৰ জন্মভূমি নাডৱাত অনন্ত সিঙৰ ঘৰত অভিযান চলায় । আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, অভিযানকাৰী দলটোৱে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা এটা একে-৪৭ ৰাইফল, দুটা হেণ্ড গ্ৰেনেড আৰু ২৬ টা সজীৱ কাৰ্টিজ জব্দ কৰে (seized an AK-47 rifle, two hand grenades and 26 cartridges)। এই গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত অভিযুক্ত পক্ষই ১৩ জন সাক্ষী আদালতত দাখিল কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিবৃতি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল । আনহাতে, প্ৰতিপক্ষই ৩৪ জন সাক্ষী সাব্যস্ত কৰিছিল ।

আগ্নেয়াস্ত্ৰখিনি উদ্ধাৰ কৰা নডৱা গাঁৱৰ ঘৰটো অনন্ত সিঙৰ যদিও তেওঁ কিন্তু তাত বাস কৰা নাছিল । ঘৰটো চোৱাচিতা কৰিবলৈ এজন তত্ত্বাৱধায়ক নিয়োগ কৰা হৈছিল । একে-৪৭টো (AK-47) এটা জুপুৰীত ডাঙৰ বাকচ এটাৰ পিছফালে ৰখা হৈছিল । আনহাতে, কাষৰ আন এটা জুপুৰীৰ পৰা হেণ্ড গ্ৰেনেডটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, পৰিবহণৰ সময়ত যাতে মেটেল ডিটেক্টৰত (metal detector) ধৰা নপৰে তাৰ বাবে একে-৪৭টো প্লাষ্টিকৰ মোনাত মেৰিয়াই তাৰ ওপৰত কাৰ্বনৰ প্ৰলেপ দিয়া আছিল ।

১১ ঘণ্টা ধৰি চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান (11-hour-long police operation on August 16, 2019)। অভিযানত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ কৰাৰ পিছতে অনন্ত সিঙে পলায়ন কৰে। তাৰ কেইদিনমান পিছত তেওঁ এটা ভিডিঅ' বাৰ্তাত দাবী কৰে যে তেওঁক উক্ত গোচৰত জড়িত কৰাবৰ বাবে ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে । লগতে তেওঁ আৰক্ষীৰ পৰিৱৰ্তে আদালতত পোনপটীয়াকৈ আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কথা জনাইছিল (Anant Sing directly surrendering at the court)।

উল্লেখ্য, বিধায়কজন পূৰ্বতে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ (Chief Minister Nitish Kumar) ঘনিষ্ঠ বুলি জনা গৈছিল । কিন্তু ২০১৫ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁ জে ডি(ইউ) ত্যাগ কৰে । ২০১৫ চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু মোকামা আসন নিজৰ দখলত ৰাখিছিল । উক্ত আসনখনত তেওঁ ২০০৫ চনৰ পৰাই জয়ী হৈ আহিছে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ আৰ জে ডিত (RJD) যোগদান কৰে ।

