নিউজ ডেস্ক, ৯ আগষ্ট : বিজেপিৰ সৈতে ৰাজনৈতিক মধুচন্দ্ৰিকাৰ অন্ত পোলাবলৈ আগবাঢ়িছে নীতিশ কুমাৰৰ জেডিইউ (RJD BJP clash in Bihar) ! পাটনাৰ 'ৰাজনৈতিক পাৰ্টনাৰ' সালসলনিৰ জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতে মঙলবাৰে দুপৰীয়া ১২.৩০ বজাত ৰাজ্যপালক সাক্ষাতৰ সময় বিচাৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমাৰে (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) ।

নীতিশ কুমাৰৰ জেডিইউৰ সৈতে বিজেপিৰ স্নায়ু যুদ্ধৰ বহু দিনৰ পৰায়ে ৰাজনীতিৰ ময়দানত গুঞ্জন উঠিছিল । সম্প্রতি দুয়ো শিবিৰৰ মাজত সম্পর্কৰ ফাঁট আৰু স্পষ্ট হৈছে । নৰেন্দ্র মোডী নেতৃত্বাধীন নিটি আয়োগৰ (NITI Aayog meeting led by Narendra Modi) বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে নীতিশ কুমাৰে । তাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে আৰম্ভ হয় নতুন চৰ্চা ।

তেনে পৰিৱেশৰ মাজতেই জেডিইউ ত্যাগ কৰে এসময়ৰ নীতিশৰ ঘনিষ্ঠ হিচাবে পৰিচিত জেডিইউৰ প্রাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আৰচিপি সিঙে । নীতিশৰ আপত্তি সত্ত্বেও তেওঁক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব পদ দিয়াক লৈ জটিলতা আৰু বৃদ্ধি পায় । পিছত আৰচিপিক আৰু ৰাজ্যসভাৰ পৰা মনোনীত নকৰে । আনহাতে, তেওঁৰ সম্পত্তিৰ হিচাবৰ তদন্তৰ পথ লোৱাৰ ইঙ্গিত দিয়ে নীতিশ কুমাৰে (RJD former national president RCP Singh)। এই পৰিস্থিতিত দলত্যাগ কৰি নীতশ কুমাৰক ‘প্রতিহিংসা পৰায়ণ’ বুলি লক্ষ্য কৰি লয় আৰচিপিয়ে ।

উক্ত ঘটনাৰ পিছতেই মোডী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাত তেওঁলোকৰ দলৰ কোনো প্রতিনিধি নাথাকে বুলি জনাই দিয়ে জেডিইউৱে । যাক কেন্দ্ৰ কৰি নীতিশ বনাম বিজেপিৰ মাজৰ দূৰত্ব অধিক স্পষ্ট হৈ পৰে । উক্ত ঘোষণাৰ পিছতেই কংগ্রেছ সভানেত্রী ছোনিয়া গান্ধীক ফোন কৰে নীতিশ কুমাৰে (Congress president Sonia Gandhi) ।

যাৰ ফলত এই ঘটনাই নতুন মাত্রা লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছতেই দলৰ বিধায়কসকলক লৈ বৈঠকৰ আহ্বান জনায় বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে । আৰজেডি আৰু কংগ্রেছেও পৃথকভাৱে নিজ নিজ বিধায়কসকলক লৈ বৈঠকৰ আহ্বান জনায় । উক্ত ঘটনা প্রবাহক কেন্দ্ৰ কৰি বিহাৰত পুনৰ ৰাজনৈতিক পট পৰিবর্তনৰ চৰ্চা চলিছে । ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে দুপৰীয়া বিজেপিয়ে আহ্বান জনাইছে সংবাদমেলৰ (BJP press conference in Bihar) । আনহাতে, বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ ভূ-ৰখা মহলৰ মতে পুনৰ জেডিইউৰ সৈতে হাত মিলাবলৈ ৰাজী হৈছে আৰজেডি (RJD going to support JDU) ।

পুৰণি স্মৃতিক আঁতৰাই ৰাখি পুনৰ জেডিইউৰ সৈতে হাত মিলাবলৈ আৰজেডি আৰু কংগ্রেছে সদিচ্ছা দেখুৱাইছে । ২০২০ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলৰ বিপুল সংখ্যক আসন হেৰুৱাই সংখ্যাৰ হিচাবত তিনি নম্বৰলৈ নামি যায় নীতিশ কুমাৰ ! এইমুহূর্তত ৰাজ্যখনৰ বিধানসভাত সৰ্ববৃহত দল লালুপ্ৰসাদৰ আৰজেডি । দলটোৰ বৰ্তমান নেতা তেজস্বী যাদৱ । আসনৰ সংখ্যাৰ হিচাব কৰিলে লালু-নীতিশ আৰু কংগ্রেছ একজোঁট হ'লে অনায়াসেই চৰকাৰ গঢ়িব পাৰিব । এই সম্ভাৱনা সঁচা হ'লে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে হিন্দী বলয়ৰ অন্যতম গুৰুত্বপূর্ণ ৰাজ্যখনত ক্ষমতাচ্যুত হ'ব বিজেপি । যিটো মোডী ব্ৰিগেডৰ বাবে এক মোক্ষম আঘাত হিচাবে বিবেচনা কৰা হৈছে ।

এইখিনিতে এবাৰ চাব বিচাৰিছোঁ ২০২০ চনৰ বিধানসভা নির্বাচনত বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ।

২০২০ চনত বিধানসভা নির্বাচনত বিহাৰত ২৪৩ আসনৰ ভিতৰত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হিতাবে সকলোতকৈ বেছি সংখ্যক আসনত জয়লাভ কৰে লালুপ্রসাদ যাদৱৰ আৰজেডিয়ে (Lalu Prasad Jadav) । ৭৫টা সমষ্টিত জয়ী হয় লালুৰ দল । আনহাতে, বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰে ৭৪খন আসনত । তিনি নম্বৰ স্থানত নীতিশ কুমাৰৰ জেডিইউৱে লাভ কৰে ৪৩খন আসন । কংগ্রেছৰ দখলত আছে বৰ্তমান ১৯খন আসন ।

লগতে পঢ়ক :Clash Between JDU and BJP : পট পৰিৱৰ্তন হ’ব নেকি বিহাৰ চৰকাৰৰ !