নেশ্যনেল ডেস্ক, 7 জুলাই: বিধ্বংসী বানৰ পিছত এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰম অসমত ৷ জুলাই মাহৰ প্ৰচণ্ড গৰমত অসমত বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়সমূহতো গৰম বন্ধ দিয়া হৈছে ৷ গৰমৰ বন্ধত পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক লৈ ফুৰিবলৈ যায় বহু ঠাইলৈ ৷ কিন্তু এইবাৰ সন্তানক লৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ অলপ ভাবিব লাগিব, বিশেষকৈ দাক্ষিণাত্যৰ কৰ্ণাটকলৈ যদি আপুনি ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়া হ'লে এতিয়া নোযোৱাটোৱে উত্তম ৷

কৰ্ণাটকত ৰেড এলাৰ্ট: বন্ধৰ ঘোষনা বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়সমুহ

উল্লেখ্য যে, সমগ্ৰ কৰ্ণাটক ৰাজ্যত ৯ জুলাই পৰ্যন্ত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ’ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে তিনিখন উপকূলীয় জিলাতে ৰেড এলাৰ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে (Red alert declared in three coastal districts on Thursday)। বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু জিলাত বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে বন্ধৰ দিন বৃদ্ধি কৰা হৈছে (Holidays for schools and colleges have been extended in many districts)।

বৃহস্পতিবাৰে উপকূলীয় আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত বৰষুণৰ বাবে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে উত্তৰ কানাড়া, উডুপি, দক্ষিণ কান্নাড়া, আৰু কোডাগু, শিৱমোগ্গা, আৰু হাছান (Uttara Kannada, Udupi, Dakshina Kannada, and Kodagu, Shivamogga, and Hassan)জিলাসমূহতো বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ বন্ধৰ দিন বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ডাৱনগেৰে জিলাতো ২ দিনৰ বাবে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক । সেয়াহে, ডাৱনগেৰেত জাৰি কৰা হৈছে হালধীয়া সতৰ্কবাণী ।

হাছান জিলাৰ তিনিখন তালুকৰ প্ৰাথমিক আৰু হাইস্কুলত ছুটী দিয়া হৈছে । জিলা উপায়ুক্ত আৰ গিৰিশে জনোৱা মতে আলুৰুৰ আৰাকালাগুডুত আৰু সকালেশপুৰ তালুকত বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে ।

চিকমগালুৰ জিলাৰ একাংশ ঠাইত জিলা প্ৰশাসনে প্ৰাথমিক আৰু হাইস্কুলসমূহ ৩ দিনৰ বাবে আৰু মুদিগেৰে, কলাছা, এন আৰ পুৰা, কোপ্পা, শৃংগেৰী, আৰু চিক্কামাগালুৰু তালুকৰ বিদ্যালয়সমূহত ৯ জুলাইলৈকে বন্ধ দিয়া হৈছে ।

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ (Meteorological Department)বেলাগাৱীৰ তথ্য অনুসৰি, আজি বিদাৰ আৰু কালাবুৰাগী জিলাতো ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

