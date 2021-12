নেশ্যনেল ডেস্ক,১২ ডিচেম্বৰ : ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে দেওবাৰে বেছি ৰিটাৰ্ণৰ আশাত থকা জমাকৰ্তাসকলক সকীয়াই দিয়ে (RBI Governor warned depositors to be careful)। তেওঁৰ মতে বেছি ৰিটাৰ্ণৰ পিছত দৌৰাসকল সাৱধান হোৱা উচিত কাৰণ ই অধিক বিপদসংকুল । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে একাংশ প্ৰতিষ্ঠানে উচ্চ হাৰত ইঞ্চুৰেঞ্চ পৰিশোধ কৰিছে । কিন্তু বেছি ৰিটাৰ্ণ বেছি সূতৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰতো বিপদ আহিব পাৰে ।

দিল্লীত অনুষ্ঠিত 'Depositors First: Guaranteed Time-bound Deposit Insurance Payment up to Rs 5 lakh' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত এই মন্তব্য ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰগৰাকীৰ । শেহতীয়াকৈ বেংকিং ব্যৱস্থাত গ্ৰহণ কৰা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়ায় । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে প্ৰায় ২৭ বছৰৰ পাছত জমাকৰ্তাসকলৰ বাবে সীমা ১ লাখ টকাৰ পৰা ৫ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ১৯৯৩ চনত জমাকৰ্তাৰ সীমা ১ লাখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ।

আনহাতে, দ্বিতীয় পদক্ষেপ হৈছে বেংকসমূহে ৯০ দিনৰ ভিতৰত গেৰাণ্টি ধন দিব লাগিব । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে বেংকিং ব্যৱস্থা শক্তিশালী আৰু স্থিতিস্থাপক হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।

নতুন দিল্লীৰ এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণো উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে 'Depositors First: Guaranteed Time-bound Deposit Insurance Payment up to Rs 5 lakh' আঁচনিৰ অধীনত তেওঁলোকৰ ধন ঘূৰাই দিয়াত ব্যৰ্থ হোৱা বেংকসমূহৰ জমাকৰ্তাসকলক চেক প্ৰদান কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে বিত্তীয় সৱলীকৰণ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য আৰু ই বেংকসমূহক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে আৰু জমাকৰ্তাসকলকো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক :PM Modi's Twitter handle hacked : হেকাৰৰ কবলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট