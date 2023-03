সমাগত পবিত্ৰ ৰমজান মাহ । এই সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে মুছলমান ধৰ্মালম্বী লোকে এক মাহৰ ৰোজা ৰাখি আল্লাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ ৰমজানৰ পিছত ঈদৰ উৎসৱ পালন কৰা হয় । ৰমজান মাহত ইছলাম ধৰ্মত বিশ্বাসী মুছলমান সকলে ৰোজা ৰাখি আল্লাক প্ৰাৰ্থনা কৰে । ইছলামত এই মাহটো অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ।

চন্দ্ৰ দৰ্শনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিত বৰ্ষৰ ২২ বা ২৩ এপ্ৰিলত ঈদ-উল-ফিটৰ উদযাপন কৰা হ’ব । ইছলামিক কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি ৰমজান ৯ নং মাহত পালন কৰা হয় (Month of Ramadan)।

ৰমজানত ৰোজা ৰাখিলে কি কি লাভ হয় ?

১) ওজন কমোৱাত সহায় কৰি স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন কৰে (What are the benefits of fasting in Ramadan)। কম কেলৰি খোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ১২ৰ পৰা ১৪ ঘণ্টা উপবাসে কেৱল ওজন হ্ৰাস কৰাই নহয়, ৰক্তচাপও কমায়, তেজৰ চেনিৰ মাত্ৰা উন্নত কৰে আৰু মগজুৰ স্বাস্থ্যও উন্নত কৰে ।

২) শৰীৰে বিষমুক্ত কৰাৰ সুযোগ পায় (Ramadan Fasting Traditions Facts)। উপবাসৰ সময়ত পাচনতন্ত্ৰই জিৰণি লোৱাৰ সুযোগ পায়, যাৰ ফলত শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰ উন্নত পদ্ধতিৰে আঁতৰাই পেলাব পাৰি (Why do Muslims fast in Ramadan?)।

৩) ৰোজা ৰাখিলে নষ্ট হোৱা কোষবোৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে শৰীৰৰ পৰা ওলাই যায় আৰু হজম শক্তি সুস্থ হৈ উঠে আৰু ভাল অনুভৱ হয় ।

৪) বিপাকীয় হাৰ বৃদ্ধি পায় আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী হয় । অৱশ্যে ইফটাৰীতো স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য খালেহে ৰোজা ৰখাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব । বেছিকৈ ভজা খাদ্য খালে আপোনাৰ ক্ষতিহে হ’ব ।

৫) খাদ্যাভ্যাস সলনি কৰি তাৰ পিছত ভক্তিৰে ধ্যান কৰি বহুতে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকে ভিতৰৰ পৰা ভাল অনুভৱ কৰে আৰু আগতকৈ অধিক মনোনিৱেশ কৰে ।

৬) পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে যে খৰখেদা ৰাখিলে ইয়াৰ স্বাস্থ্য উন্নত হয় কাৰণ পাচনতন্ত্ৰই যথেষ্ট জিৰণি আৰু আৰোগ্য লাভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: Ramazan Tips: ৰমজান মাহত শৰীৰক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ অনুসৰণ কৰক এই ৫টা টিপছ