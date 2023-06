নিউজ ডেস্ক, ২ জুন : প্ৰতিবাদকাৰী মল্লযোদ্ধাসকলক সমৰ্থন জনোৱা কৃষক নেতাসকলে ভাৰতীয় কুস্তি ফেডাৰেচনৰ (Wrestling Federation of India, WFI) মুৰব্বী তথা বিজেপি সাংসদ ব্ৰীজ ভূষণ চৰণ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক সাত দিনৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে (Rakesh Tikait Ultimatum to Arrest WFI Chief) । লগতে ব্ৰীজ ভূষণ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে তেওঁলোকে ৯ জুনত পঞ্চায়তৰ ৰূপত দেশজুৰি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰাৰো ভাবুকি দিয়ে (sexual harassment against Brij Bhushan) ।

ভাৰতীয় কিষাণ ইউনিয়নৰ নেতা ৰাকেশ টিকায়েটে (Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait) কয় যে চৰকাৰে মল্লযোদ্ধাসকলৰ অভিযোগবোৰ সমাধান কৰাৰ লগতে ব্ৰীজ ভূষণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে । অন্যথা কৃষক নেতাসকলে মল্লযোদ্ধাসকলৰ সৈতে ৯ জুনত দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰলৈ যাব আৰু সমগ্ৰ দেশতে পঞ্চায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব । টিকায়েটে এনেদৰে কয় । "আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে চৰকাৰে ব্ৰীজ ভূষণ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব । অন্যথা বৃহত্তৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকিব লাগিব । এতিয়া চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত লয় তেওঁলোকক সেয়া ল'ব দিয়ক।" তেওঁ লগতে কয় (wrestlers protest against WFI president) ।

ইয়াৰ পূৰ্বে কৃষক নেতাসকলে উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাবৰ খাপ মহা পঞ্চায়ত অনুষ্ঠিত কৰি মল্লযোদ্ধাসকলৰ সৈতে একাত্মতা প্ৰকাশ কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰিবলগা পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।

আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে টিকায়েটে কৈছিল যে খাপৰ প্ৰতিনিধিসকলে প্ৰতিবাদকাৰী মল্লযোদ্ধাসকলৰ সমৰ্থনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিব । মল্লযোদ্ধাসকলে ন্যায় নোপোৱালৈকে তেওঁলোকৰ যুঁজ অব্যাহত থাকিব বুলিও তেওঁ কয় (7 day ultimatum to Centre for arresting WFI chief) ।

লগতে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ বেনাৰত কৃষকসকলে ৰাষ্ট্ৰপতিক সম্বোধন কৰি এখন স্মাৰক-পত্ৰ দাখিল কৰে আৰু হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাবৰ উপায়ুক্ত আৰু মহকুমা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । তেওঁ মল্লযোদ্ধাসকলৰ দাবী পূৰণ নকৰিলে দিল্লীৰ সীমান্ত অৱৰোধ কৰাৰ লগতে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰাৰো ভাবুকি দিয়ে ।

