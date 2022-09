নিউজ ডেস্ক, ২৬ ছেপ্টেম্বৰ : ৰাজস্থান কংগ্ৰেছত আভ্যন্তৰীণ কন্দলৰ এক নতুন মোৰ (internal tussle of Congress in Rajasthan) । কংগ্ৰেছ সূত্ৰই জনোৱা মতে, যদি ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট (Chief Minister of Rajasthan Ashok Gehlot) দলৰ সভাপতি হয় তেন্তে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব সেই সন্দৰ্ভত হোৱা কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ কন্দলৰ ফলত দেওবাৰে নিশা ৭৬ জন কংগ্ৰেছ বিধায়কে অধ্যক্ষ চি পি যোশীৰ ওচৰত পদত্যাগ-পত্ৰ দাখিল কৰে (76 Cong MLAs of Rajasthan resigned) । লগে লগে ৰাজস্থানৰ ৰাজনীতিয়ে এক নতুন ৰূপ লয় ।

শচীন পাইলটৰ (Sachin Pilot) পৰোক্ষ সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট বিধায়কসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যদি ২০২০ চনত চৰকাৰ বগৰাবলৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কোনো নেতাক মুখ্যমন্ত্ৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়, তেন্তে তেওঁলোকে সেয়া গ্ৰহণ নকৰে । সূত্ৰসমূহে লগতে কয় যে বিদ্ৰোহী বিধায়কসকলে কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি নিৰ্বাচিত নোহোৱালৈকে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ সৈতে কোনো আলোচনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় (Congress president election) ।

অৱশ্যে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত কংগ্ৰেছৰ মুখ্য হুইপ মহেশ যোশীয়ে কয়, "হয়, বিধায়কসকলে পদত্যাগ কৰিছে । কিন্তু তেওঁলোকৰ পদত্যাগত কোনো অভিযোগ নাই । আমি হাইকমাণ্ডক কোনো বাৰ্তা দিয়া নাই যে পৰৱৰ্তী কংগ্ৰেছ সভাপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ আগতে আমি কোনো আলোচনা নকৰোঁ ।"

"আমি হাইকমাণ্ডক অমান্য কৰা নাই । হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে । ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস সদায় অটুট থাকিব । আমি দলৰ পৰ্যবেক্ষকৰ জৰিয়তে হাইকমাণ্ডলৈ আমাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ । আমি হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি যাম ।" তেওঁ লগতে কয় (76 Cong MLAs submit resignation letters to Speaker) ।

বিধায়কসকলে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ লগে লগে গেহলট আৰু কংগ্ৰেছ পৰ্যবেক্ষক মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু অজয় মাকেনে (Mallikarjun Kharge and Ajay Maken) সকলো বিধায়ক চিএলপি বৈঠকত উপস্থিত হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিছে । অৱশ্যে পাইলট আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকসকল উপস্থিত হ'লেও সভাখন অনুষ্ঠিত নহ'ল ।

আনহাতে, গেহলট শিবিৰৰ সূত্ৰই দাবী কৰে যে ৯০ জনতকৈও অধিক বিধায়ক অধ্যক্ষৰ বাসগৃহলৈ যায় । উল্লেখ্য, ২০০ জনীয়া বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ ১০৮ জন বিধায়ক আছে । দেওবাৰে নিশা খাৰ্গে আৰু মাকেনে গেহলটৰ অনুগতসকলক পৰিকল্পিত বৈঠকৰ অংশ হিচাপে নহ'লেও বিধায়কসকলক ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লগ কৰিবলৈ সৈমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।

মন্ত্ৰী শান্তি ধাৰিৱাল, প্ৰতাপ সিং খাচৰিয়াৱাছ আৰু মহেশ যোশীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী গেহলটৰ উপদেষ্টা সান্যাম লোধাই এআইচিচি পৰ্যবেক্ষকসকলক সাক্ষাৎ কৰে যদিও অচলাৱস্থা অব্যাহত থাকে ।

