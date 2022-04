নেশ্যনেল ডেস্ক, 17 এপ্ৰিল : দক্ষিণ উপদ্বীপীয় ভাৰতত হ্ৰাস পাইছে বৰষুণৰ মাত্ৰা ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে উত্তৰ-পূৱত বৃদ্ধি পাব বৰষুণৰ মাত্ৰা(Rains likely to continue in North East) ৷ এই সম্ভাৱনা শনিবাৰে জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ(IMD predicts rainfall in North East) ই ৷ কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা সম্ভাৱনা অনুসৰি, পৰৱৰ্তী পাঁচদিনত অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বজ্ৰপাতৰ সৈতে বৰষুণ হ’ব ৷

সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ 18 এপ্ৰিলৰ নিশাৰ পৰা উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক হৈ পৰিছে ৷ 19-20 এপ্ৰিলত পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলত আৰু 20 এপ্ৰিলত পঞ্জাৱত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷

