নেশ্যনেল ডেস্ক, 6 অক্টোবৰ: উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ কেইবাটাও স্থানত প্লেটফৰ্ম টিকটৰ মূল্য তিনিগুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰে ৰে’লৱে বিভাগে (Railways hike in platform ticket rates) । যাত্ৰীৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কৰিবলৈ এনে পদক্ষেপ লোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ৰে’ল কৰ্তৃপক্ষই (Railways hike platform ticket rates by three times) ৷

দিল্লীৰ বিভাগীয় ৰে'ল প্ৰৱন্ধকে জনোৱা তথ্য অনুসৰি, যাত্ৰীসকলৰ মাজত বৃহৎ ভিৰ হোৱাৰ বাবে প্লেটফৰ্মৰ টিকটৰ মূল্য ৩১ অক্টোবৰ পৰ্যন্ত তিনিগুণলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে (Citing huge festival crowds)। টিকটৰ মূল্য সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাত ১০ টকাৰ পৰা ৩০ টকালৈ টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলি উল্লেখ্য কৰা হয় (Indian Railways)।

মূল্য বৃদ্ধি কৰা ষ্টেচনবোৰৰ ভিতৰত আছে নতুন দিল্লী, পুৰণি দিল্লী, আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল, হজৰত নিজামুদ্দিন, দিল্লী চৰাই ৰোহিল্লা, আৰু গাজিয়াবাদ ষ্টেচন ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে, উৎসৱৰ বতৰত, দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰা ৰে’লসমূহত পৰিয়ালৰ সৈতে উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ ঘৰলৈ যোৱা যাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে (Platform ticket prices increased) । নৱৰাত্ৰি আৰু দশেৰাৰ পিছত আগন্তুক দেৱালী, ছট পূজা আৰু অন্যান্য উৎসৱসমূহত ষ্টেচনবোৰত ভিৰ বৃদ্ধি হ’ব বুলি আশা কৰিছে ৰে’লৱে কৰ্তৃপক্ষই ।

দিল্লী সংমণ্ডলীয় ৰে’ল প্ৰবন্ধকে (Delhi Divisional Railway Manager) জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি যাত্ৰীসকলে ৩১ অক্টোবৰলৈকে ৰে’ল ষ্টেচনসমূহত ৩০ টকা মূল্যত ক্ৰয় কৰিব লাগিব টিকট । আনহাতে ১ নৱেম্বৰৰ পৰা সচৰাচৰৰ দৰে ১০ টকাত উপলব্ধ হ’ব প্লেটফৰ্ম টিকট । একেদৰে তামিলনাডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশকে ধৰি কেইবাটাও ষ্টেচনত দক্ষিণ ৰে’লৱেই প্লেটফৰ্ম টিকটৰ মূল্যও বৃদ্ধি কৰিছে ।

চেন্নাই আৰু উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ ৮টা প্ৰধান ৰে’লৱে ষ্টেচনত চাউদাৰ্ণ ৰে’লৱেই বৃদ্ধি কৰিছে প্লেটফৰ্ম টিকটৰ মূল্য (Railways latest announcement) ।

