নেশ্যনেল ডেস্ক,২৬ ফেব্ৰুৱাৰী : ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিন (Congress plenary session last day)। দেওবাৰে অৰ্থাৎ অন্তিম দিনৰ সন্মিলনত তিনিটা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় । সেই কেইটা হৈছে ক্ৰমে কৃষি কৃষক কল্যাণ, সামাজিক ন্যায় আৰু সৱলীকৰণ, যুৱ শিক্ষা আৰু নিযুক্তি । সামাজিক ন্যায় আৰু সৱলীকৰণৰ অধীনত, জাতি-আধাৰিত লোকপিয়লৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ।

ইফালে অন্তিম দিনটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে সন্মিলনখন সম্বোধন কৰে (Rahul Gandhi address Congress plenary session)। ইফালে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে দুপৰীয়া ২ বজাত সামৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিব । বিয়লি ৩ বজাত জোৰাত এখন ৰাজহুৱা সমদল অনুষ্ঠিত হ'ব । কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে সমবেত লোকসকলক সম্বোধন কৰিব ।

ইফালে শনিবাৰে অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সালসলনি কৰা হৈছিল (Decision of major changes in Congress)। বুথ, পঞ্চায়ত, ৱাৰ্ড, মণ্ডল, খণ্ড, জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নতুন সমিতি গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । কংগ্ৰেছ দল এক নতুন ৰূপত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । খণ্ড, জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কাৰ্যবাহীৰ প্ৰতিটো স্তৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকল পঞ্চায়ত সমিতিৰ সদস্য, জিলা পৰিষদৰ সদস্য বা আন নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি হ'লেও স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে খণ্ড আৰু জিলা কংগ্ৰেছ গোটৰ সদস্য হ'ব ।

আনহাতে কংগ্ৰেছ দলত অনুসূচীত জাতি, অনুসূচীত জনজাতি, জনজাতীয় লোক, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে ৫০ শতাংশ আসন সংৰক্ষণ থাকিব । এই ৫০ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ভিতৰত আৰু বাকী থকা অসংৰক্ষিতৰ ৫০ শতাংশৰ ভিতৰত ৫০ শতাংশ মহিলা আৰু ৫০ শতাংশ হ'ব ৫০ বছৰৰ তলৰ লোক ।

এতিয়াৰে পৰা কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ সদস্যৰ সংখ্যাও ৩৫ জন হ'ব (Congress working committee member)। য'ত ৫০ শতাংশ চিডব্লিউচি সদস্য অনুসূচীত জাতি, অনুসূচীত জনজাতি, জনজাতীয়, সংখ্যালঘু, যুৱ আৰু মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত থাকিব ।

২০২৫ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কোনো কাগজৰ সদস্যতা নাথাকিব । সদস্যতা কেৱল অনলাইন হ'ব (Congress online membership)। কংগ্ৰেছৰ প্ৰপত্ৰখনত এটা তৃতীয় লিংগৰ বাবে বক্সও অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব । প্ৰপত্ৰত সদস্যজনৰ পিতৃৰ নাম লিখা হৈছিল, এতিয়াৰে পৰা সদস্যজনৰ মাতৃ আৰু পত্নীৰ নামও প্ৰপত্ৰখনত পূৰণ কৰিব লাগিব ।

সন্মিলনৰ মাজতে পাঞ্জাৱ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আজনালা হিংসাৰ বিষয়টোত কেন্দ্ৰৰ মোডী চৰকাৰ আৰু আপৰ পাঞ্জাৱ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁলোকে কয় যে ৭৫ বছৰত ৰায়পুৰে কেতিয়াও এনে ধৰণৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল (Ajnala violence)। কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰতাপ সিং বাজৱাই দুদিন পূৰ্বে পাঞ্জাৱত সংঘটিত ঘটনাটোক দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰে ।

বাজৱাই আনকি এই গোটেই বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়াও কিয় অহা নাই বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । আজনালাত হোৱা হিংসা কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিফলতা বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । কংগ্ৰেছ নেতাসকলে শিৰোমণি গুৰুদ্বাৰা পৰিবন্ধক সমিতিক দুটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :Sonia Gandhi on plenary session : ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই ছোনিয়াৰ ৰাজনৈতিক অধ্যায়ৰ শেষ পৃষ্ঠা হ'ব নেকি ?