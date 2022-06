নেশ্যনেল ডেস্ক,১২ জুন : কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু দলৰ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেটৰ চমন (ED summons Rahul Gandhi and Sonia Gandhi)। সোমবাৰে এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেটৰ (ED) সন্মুখত হাজিৰ হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী (Rahul Gandhi to appear before ED on Monday)। আনহাতে ২৩ জুনত ED কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব ছোনিয়া গান্ধী । নেচনেল হেৰাল্ডৰ পুঁজি অপব্যৱহাৰ গোচৰত (National Herald fund misuse case) দুয়োগৰাকী নেতাক চমন EDৰ ।

কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা দুগৰাকীক এনেদৰে EDয়ে চমন জাৰি কৰাৰ পাছতে ক্ষোভৰ উদগীৰণ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ'ৰাত । সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধৰ ৰাজনীতি কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে । আনহাতে সোমবাৰে ৰাহুল গান্ধী ED কাৰ্যালয়ত যোৱাৰ সময়ত তেওঁক আন আন কংগ্ৰেছ নেতাসকলেও সংগ দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে (Senior leaders will accompany Rahul Gandhi to ED office)।

কংগ্ৰেছে EDক আইনীভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও ৰাজনৈতিকভাৱে লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । জানিব পৰা মতে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে ED কাৰ্যালয়লৈ সমদল কৰি যাব কংগ্ৰেছৰ আন আন জ্যেষ্ঠ নেতাসকলো ।

কংগ্ৰেছৰ মতে অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাসমূহে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈছে । ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি আন আন নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে দিয়া গোচৰসমূহো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত বুলি কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে । সেয়ে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে EDৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । ইফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে জন জাগৰণ অভিযানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাব দলটোৱে ।

ইফালে কংগ্ৰেছৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী বৃহস্পতিবাৰে EDৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব লাগিছিল কিন্তু ক'ভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবেই তেওঁ অধিক সময় বিচাৰিছিল আৰু EDয়ে তেওঁক ২৩ জুনত হাজিৰ হ'বলৈ কৈছে । উল্লেখ্য যে নেচনেল হেৰাল্ডৰ পুঁজি অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি বিভিন্ন কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰটো ৰুজু কৰা হৈছে ।

