নেশ্যনেল ডেস্ক, 26 মে' : 'One MLA One Pension' ৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই (One MLA One Pension ordinance) ৷ পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল বি এল পুৰোহিতে বৃহস্পতিবাৰে পঞ্জাৱৰ ভগৱন্ত মান নেতৃত্বাধীন আম আদমী পাৰ্টি (আপ) চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত 'এক বিধায়ক-এক পেঞ্চন' বিধেয়কখন খাৰিজ কৰে (Punjab Governor sends back One MLA One Pension) ৷ ফলত বিমুখ হৈ ঘূৰি আহে দলটো ৷

ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দললৈ প্ৰেৰণ কৰা জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, পঞ্জাৱৰ বিধানসভা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'লেহে জুনৰ শেষৰ ফালে এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৰ্তমান সময়ত এই বিধেয়কৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । জাননীখনত মান চৰকাৰক এই সন্দৰ্ভত পঞ্জাৱ বিধানসভাত এখন বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ আৰু প্ৰেৰণ কৰিবলৈও কোৱা হৈছে ৷

পঞ্জাৱত নতুন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে 'এক বিধায়ক-এক পেঞ্চন'ৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । যোৱা 2 মে'ত চৰকাৰে "এজন বিধায়ক, এক পেঞ্চন" পদক্ষেপক পূৰ্ণোদ্যমে সহাঁৰি জনায় ৷ এই পদক্ষেপ অনুসৰি এগৰাকী বিধায়কে কেইবাবাৰো পেঞ্চন পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এবাৰহে পেঞ্চন লাভ কৰিব (Punjab State Legislator Members) ৷

এই বিধেয়কখন পঞ্জাৱ ৰাজ্যিক কেবিনেটে বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ বাবে (পেঞ্চন আৰু চিকিৎসা সুবিধা নিয়ন্ত্ৰণ) আইন, 1977ত অনুমোদন জনাইছিল ৷ এই বিধেয়কখন গৃহীত হ'লে চৰকাৰে প্ৰতিবছৰে 19.53 কোটি টকা ৰাহি কৰিব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ৷

