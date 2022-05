নেশ্যনেল ডেস্ক, 29 মে’ : দেওবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ পুলৱামা জিলাত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘটিত হয় এক সংঘৰ্ষ ৷ এই সংঘৰ্ষত কনিষ্টবল ৰেয়াজ আহমেদৰ হত্যাকাৰীকে ধৰি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈয়চ ই মহম্মদৰ 2 জন স্থানীয় উগ্ৰপন্থী (Encounter breaks out between security forces and militants in Pulwama)।

আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ পুলৱামাৰ গুণ্ডিপোৰা অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীৰ উপস্থিতি সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল এক তথ্য ৷ এই তথ্যৰ আধাৰতে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে চলাই এক অভিযান ৷ এই অভিযানত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ সৈতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত হয় এক গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷

এই গুলীচালনাতে নিহত হয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ দুজন সদস্য ৷

লগতে পঢ়ক : দুৰ্ঘটনাত পতিত হ’ল নেকি Tara Air 9 NAET বিমান খন !