নেশ্যনেল ডেস্ক,১০ মে' : ঘোষণা হ'ল পুলিৎজাৰ বঁটা ২০২২ (Pulitzer Prize 2022)। সোমবাৰে বঁটা প্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰা হয় । সাংবাদিকতা, গ্ৰন্থ, নাটক আৰু সংগীত ক্ষেত্ৰত বৰঙনি আগবঢ়ায় এই বঁটা লাভ কৰা সকলৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকী ভাৰতীয়ও আছে ।

বিজয়ীৰ তালিকাত থকা ভাৰতীয়সকল ক্ৰমে আদনান আবিদি, ছান্না ইৰশাদ মাট্টু, অমিত ডেভ আৰু ৰয়টাৰৰ সাংবাদিক স্বৰ্গীয় ডেনিছ চিদ্দিকী । ইউক্ৰেইনৰ সাংবাদিকসকলক ২০২২ চনৰ পুলিৎজাৰ বঁটা বিশেষ উদ্ধৃতিৰে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে, আনহাতে সাংবাদিকতাৰ শীৰ্ষ সন্মানৰ বাবে জুৰিয়ে ৬ জানুৱাৰীৰ কেপিটলত হোৱা আক্ৰমণ, আফগানিস্তানৰ সংকট আৰু ফ্লৰিডাত চাৰ্ফচাইড কণ্ডোমিনিয়ামৰ ধ্বংসৰ বাতৰি সংগ্ৰহক স্বীকৃতি দিছে ।

বিগত বছৰ আফগানিস্তানত তালিবান আক্ৰমণৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত নিহত হোৱা ৰয়টাৰৰ ফটোগ্ৰাফাৰ ডেনিছ চিদ্দিকীক মৰণোত্তৰভাৱে পুলিৎজাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । আনহাতে আদনান আবিদি, চান্না ইৰশাদ মাট্টু আৰু অমিত ডেভে ফটোৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিচ্ছবিখন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যাৰ বাবে এই তিনিগৰাকী ভাৰতীয়কো পুলিৎজাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ।

সাংবাদিকতা ক্ষেত্ৰত বঁটাপ্ৰাপক সকলৰ নাম তলত উল্লেখ কৰা হ'ল :

ৰাজহুৱা সেৱা (Public Service)

বিজয়ী: ৱাশ্বিংটন পোষ্ট (The Washington Post)- ২০২১ চনৰ ৬ জানুৱাৰীত ৱাশ্বিংটনত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৱৰণৰ বাবে ।

ব্ৰেকিং নিউজ ৰিপৰ্টিং (Breaking News Reporting)

বিজয়ী: মিয়ামি হেৰাল্ড (Miami Herald) বাতৰি কাকতৰ কৰ্মচাৰীসকল - ফ্লৰিডাত সমুদ্ৰতীৰৰ এপাৰ্টমেণ্ট খহি পৰা বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে ।

অনুসন্ধানমূলক ৰিপৰ্টিং (Investigative Reporting)

বিজয়ী: ফ্লৰিডাৰ একমাত্ৰ বেটাৰী ৰিচাইক্লিং প্ৰকল্পৰ ভিতৰত অত্যাধিক বিষাক্ত বিপদৰ উন্মোচনৰ বাবে 'টাম্পা বে টাইমছ'ৰ (Tampa Bay Times) কোৰী জি জনছন, ৰেবেকা ৱুলিংটন আৰু এলি মুৰেক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । তেওঁলোকে শ্ৰমিক আৰু সমীপৰ বাসিন্দাসকলক পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰশাসনক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।

ব্যাখ্যামূলক ৰিপৰ্টিং (Explanatory Reporting)

বিজয়ী: ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপে কেনেদৰে কাম কৰে সেই বিষয়ে প্ৰতিবেদন দিয়াৰ বাবে কোৱাণ্টা আলোচনীৰ (Quanta Magazine) বিশেষকৈ নাটালি ৱলচোভাৰ আৰু বাকী কৰ্মচাৰীসকলক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।

স্থানীয় ৰিপৰ্টিং (Local Reporting)

বিজয়ী: বেটাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এছ'চিয়েচনৰ (Better Government Association) মেডিচন হপকিন্স আৰু চিকাগো ট্ৰিবিউনৰ (Chicago Tribune) চিচিলিয়া ৰেয়েছে । চিকাগোৰ বিল্ডিং ধ্বংস আৰু অগ্নি সুৰক্ষা সংহিতা প্ৰৱৰ্তনৰ দীঘলীয়া ইতিহাসৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই বঁটা দিয়া হৈছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিপৰ্টিং (National Reporting)

বিজয়ী: দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ (The New York Times) কৰ্মচাৰীসকল - যান বাহন ৰখাৰ বাবে আৰক্ষীৰ এক বিচলিত আৰ্হিৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰাৰ বাবে এই বঁটা দিয়া হৈছে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰিপৰ্টিং (International Reporting)

বিজয়ী: ইৰাক, চিৰিয়া আৰু আফগানিস্তানত আমেৰিকান সামৰিক ব্যস্ততাৰ চৰকাৰী বিৱৰণক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বত হোৱা বিমান আক্ৰমণৰ বিশাল অসামৰিক অভিসন্ধি উন্মোচিত কৰা প্ৰতিবেদনৰ বাবে দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ (The New York Times) কৰ্মচাৰীসকলক এই বঁটা ।

ফিচাৰ লিখনি (Feature Writing)

বিজয়ী: ৯/১১ ৰ পৰা ২০ বছৰত এটা পৰিয়ালৰ হোৱা বিভিন্ন লোকচানৰ তথ্য প্ৰকাশৰ বাবে দ্য আটলাণ্টিকৰ (The Atlantic) জেনিফাৰ ছিনিয়ৰক (Jennifer Senior) এই বঁটা ।

ধাৰা-বিৱৰণী (Commentary)

বিজয়ী: যৌন চিকাৰী বুলি অভিযুক্ত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী চোৰাংচোৱাৰ কথিত ভুক্তভোগীৰ বাবে ন্যায় দাবী কৰা প্ৰেৰণাদায়ক লিখনিৰ বাবে কানছাছ চিটি ষ্টাৰৰ (The Kansas City Star) মেলিণ্ডা হেনেবাৰ্গাৰক এই বঁটা ।

সমালোচনামূলক লিখনি (Criticism)

বিজয়ী: কলা আৰু জনপ্ৰিয় সংস্কৃতিৰ ক'লা অধ্যায়ৰ বিষয়ে সমালোচনামূলক লিখনিৰ বাবে দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ ছালামিশ্বাহ টিলেটক (Salamishah Tillet) এই বঁটা ।

সম্পাদকীয় লিখনি (Editorial Writing)

বিজয়ী: হিউষ্টন ক্ৰনিকলৰ লিছা ফালকেনবাৰ্গ, মাইকেল লিণ্ডেনবাৰ্গাৰ, জো হলি আৰু লুইচ কাৰাস্কোক এই বঁটা । তেওঁলোকৰ এক প্ৰচাৰৰ বাবে এই বঁটা । যিয়ে মূল প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে ভোটাৰক দমনৰ কৌশল প্ৰকাশ কৰিছিল, ব্যাপক ভোটাৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ পৌৰাণিক কাহিনীক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল আৰু বিচক্ষণ ভোটদান সংস্কাৰৰ বাবে যুক্তি দিছিল ।

দৃষ্টান্তমূলক ৰিপৰ্টিং আৰু ধাৰা-বিৱৰণী (Illustrated Reporting and Commentary)

বিজয়ী: 'ইনচাইডাৰ'ৰ (Insider) ফাহমিদা আজিম, এন্থনী ডেল কল, জছ এডামছ আৰু ৱাল্ট হিকি । এটা উইগুৰ ইনটাৰ্নমেণ্ট কেম্পৰ ওপৰত লিখা এটা কমিকৰ বাবে এই বঁটা ।

ব্ৰেকিং নিউজ ফটোগ্ৰাফী (Breaking News Photography)

বিজয়ী: লছ এঞ্জেলছ টাইমছৰ মাৰ্কাছ য়াম (Marcus Yam) - আফগানিস্তানৰ পৰা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সেনাৰ প্ৰস্থানৰ প্ৰকৃত আৰু জৰুৰী ছবিৰ বাবে তেওঁক এই বঁটা ।

বিজয়ী: গেটি ইমেজেছৰ (Getty Images) জন চেৰী, উইন মেকনেমি, ড্ৰু এঞ্জাৰ, স্পেন্সাৰ প্লেট আৰু চেমুৱেল কোৰাম । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেপিটলত হোৱা আক্ৰমণৰ ব্যাপক আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা আকৰ্ষণীয় ফটোৰ বাবে এই বঁটা ।

ফিচাৰ ফটোগ্ৰাফী (Feature Photography)

বিজয়ীঃ আদনান আবিদি (Adnan Abidi), ছানা ইৰশাদ মাট্টু ( Sanna Irshad Mattoo), অমিত ডেভ আৰু ৰয়টাৰৰ স্বৰ্গীয় ডেনিছ চিদ্দিকী (Danish Siddiqui) । ভাৰতত ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰকৃত ছবি দাঙি ধৰাৰ বাবে তেওঁলোকক এই সন্মান ।

অডিঅ' ৰিপৰ্টিং (Audio Reporting)

বিজয়ী: ফিউচাৰো মিডিয়া আৰু পিআৰএক্সৰ কৰ্মচাৰীসকলক "সুৱে"ৰ (Suave) বাবে এই সন্মান - ৩০ বছৰতকৈ অধিক কাৰাগাৰত থকাৰ পাছত সমাজত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰা এজন ব্যক্তিৰ এক নিমজ্জিত প্ৰ'ফাইল ।

গ্ৰন্থ, নাটক আৰু সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা বঁটাসমূহ :

কাল্পনিক লিখনি (Fiction)

বিজয়ী: যশুৱা কোহেনৰ গ্ৰন্থ "The Netanyahus: An Account of a Minor and Ultimately Even Negligible Episode in the History of a Very Famous Family"।

নাটক (Drama)

বিজয়ী: জেমছ ইজেমছৰ 'ফেট হেম'(Fat Ham) ।

ইতিহাস (History)

বিজয়ী: নিকোল ইউষ্টেচৰ "কভাৰ্ড উইথ নাইট" আৰু এডা ফেৰেৰৰ "কিউবা : এন আমেৰিকান হিষ্ট্ৰী" ।

জীৱনী (Biography)

বিজয়ী: স্বৰ্গীয় উইনফ্ৰেড ৰেমবাৰ্ট আৰু এৰিন আই কেলীৰ "চেজিং মি টু মাই গ্ৰেভ: এন আৰ্টিষ্টছ মেম'য়াৰ অফ দ্য জিম ক্ৰ' চাউথ" ।

কবিতা (Poetry)

বিজয়ী: ডায়েন চিউছৰ "ফ্ৰেংক: চনেট" ।

জেনেৰেল ননফিক্সন (General Nonfiction)

বিজয়ী: এণ্ড্ৰিয়া ইলিয়টৰ "Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City"।

সংগীত (Music)

বিজয়ী: ৰেভেন চাকনৰ "ভইচলেছ মাচ"।

উল্লেখ্য যে পুলিৎজাৰ বঁটা হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাতৰি কাকত, আলোচনী, অনলাইন সাংবাদিকতা, সাহিত্য আৰু সংগীত ক্ষেত্ৰৰ কৃতিত্বৰ বাবে দিয়া এক বঁটা । এই বঁটা ১৯১৭ চনৰ পৰা যোচেফ পুলিৎজাৰৰ স্মৃতিত প্ৰদান কৰা হয় ।

