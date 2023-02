পাৰ্ভো ভাইৰাছ হৈছে এনে এক প্ৰকাৰৰ ভাইৰাছ যিয়ে মানুহৰ লগতে জীৱ-জন্তুকো সংক্ৰমিত কৰি অসুস্থ কৰি তুলিব পাৰে । পাৰভো ভাইৰাছ কেবাটাও প্ৰকাৰৰ ভিতৰত কুকুৰক সংক্ৰমিত কৰা কেনিন পাৰ্ভো ভাইৰাছ (Can a dog survive parvo?)। যদি আপোনাৰ পোহনীয়া কুকুৰ বা কুকুৰ পোৱালিও আছে, তেন্তে এই জেনলেভা ভাইৰাছৰ বিষয়েও জানিব লাগে(Protecting your Dog from Deadly Parvovirus)।

পাৰ্ভোভাইৰাছ: পাৰ্ভোভাইৰাছ কি? (What is Parvovirus?)

পাৰ্ভো ভাইৰাছ নামৰ এক অতি সংক্ৰামক ভাইৰাছজনিত ৰোগে কুকুৰক আক্ৰান্ত কৰে (Parvovirus)। সংক্ৰমিত হ’লে ডায়েৰিয়া, বমি, পানীলগা আদি গুৰুতৰ আৰু জীৱন সংকটজনক লক্ষণ দেখা যায় (What is Parvovirus)। যিটো বিশেষকৈ কুকুৰ পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় (What are the first signs of parvo?)।

পাৰ্ভো ভাইৰাছ: পাৰ্ভো ভাইৰাছ কেনেকৈ বিয়পে ?

আক্ৰান্ত কুকুৰ বা তেওঁলোকৰ মলৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে পাৰ্ভো ভাইৰাছ বিয়পে (Parvovirus)। এই ভাইৰাছ পৰিৱেশত মাহৰ পিচত মাহ ধৰি জীয়াই থাকিব পাৰে, গতিকে খাদ্য আৰু দূষিত বস্তু যেনে পানীৰ বাটি, খেলনা বা আনকি ঘাঁহৰ সংস্পৰ্শৰ জৰিয়তেও কুকুৰ সংক্ৰমিত হ’ব পাৰে (How is this disease diagnosed Parvovirus)।

পাৰ্ভোভাইৰাছ: এই ৰোগ কেনেকৈ ধৰা পৰে ?

ক্লিনিকেল লক্ষণ, শাৰীৰিক পৰীক্ষা, আৰু তাৰ পিছত তেজ আৰু মল পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ দ্বাৰা পাৰ্ভো ভাইৰাছ ধৰা পৰে ।

পাৰ্ভোভাইৰাছ: ইয়াৰ চিকিৎসা কি ?

পাৰ্ভো ভাইৰাছৰ কোনো নিৰাময় নাই (What is the treatment of Parvovirus)। ইয়াৰ লক্ষণসমূহৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যাতে ৰোগটো গুৰুতৰ নহয় । কিন্তু সঠিক সময়ত যদি চিকিৎসা তথা ঔষধ প্ৰদান কৰা হয় তেন্তে পাৰ্ভো ভাইৰাছৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পৰা যায় ৷

পাৰ্ভোভাইৰাছ: ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰা সম্ভৱনে ?

পাৰ্ভো ভাইৰাছৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে কুকুৰটোক টিকাকৰণ কৰাব লাগে । কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰে ৬-৮ সপ্তাহ বয়সৰ পৰা টিকা ল’বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পিচত ১৬ সপ্তাহ বয়সলৈকে প্ৰতি ৩-৪ সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে বুষ্টাৰ ড'জ ল’বলৈ আৰম্ভ কৰে । ডাঙৰ হ’লে প্ৰতি বছৰে বুষ্টাৰ শ্বট লোৱাটো নিশ্চিত কৰক, যাতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থাকে ।

পাৰ্ভোভাইৰাছ: লক্ষণ দেখা দিলে কি কৰিব ?

যদি আপুনি সন্দেহ কৰে যে আপোনাৰ পোহনীয়া কুকুৰটোৰ দেহত পাৰ্ভো ভাইৰাছৰ লক্ষণ দেখা দিছে, তেন্তে পলম নকৰাকৈ পশু চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক । যিমান সোনকালে ৰোগ নিৰ্ণয় হ’ব সিমানেই চিকিৎসা সহজ হ’ব (Parvovirus Is it possible to prevent it)। লগতে পোহনীয়া কুকুৰটোক আন কুকুৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ।

লগতে পঢ়ক: Cancer in Children: শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগ, অভিভাৱকে কেতিয়াও আওকাণ নকৰিব এইসমূহ লক্ষণ