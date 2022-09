নেশ্যনেল ডেস্ক, 17 ছেপ্টেম্বৰ : 72 বছৰীয়া হ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী (PM Modi turns 72 today) ৷ দেশজুৰি শনিবাৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈ পালন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ 72 বছৰীয়া জন্মদিন ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে অসমতো বিজেপিয়ে পালন কৰিব ‘‘সেৱা পষেক’’ ।

আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে ৷ এই কাৰ্যসূচী অনুসৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নামিবিয়াৰ পৰা মধ্য প্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত (Kuno National Park in Madhya Pradesh) আঠটা চিতা মুকলি কৰিব আৰু চাৰিটাকৈ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব (PM Modi speech) ৷

ইফালে, প্ৰধানমন্ত্ৰী জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিজেপিয়ে সেৱা পষেকত সৰ্বাধিক ক’ভিড-19 ৰ টিকাকৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।

সেই অনুসৰি, 21 দিনীয়া ‘‘সেৱা আৰু সমৰ্পণ’’ অভিযানো (Seva and Samarpan campaign) আৰম্ভ কৰিব । বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডাই নতুন দিল্লীৰ দলীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ জীৱন আৰু নেতৃত্বৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা এখন প্ৰদৰ্শনীও উদ্বোধন কৰিব ।

একেধৰণৰ প্ৰদৰ্শনী আন কেবাখনো ৰাজ্যতো অনুষ্ঠিত কৰিছে বিজেপিয়ে (Birthday of Narendra Modi)। এই কথা সদৰী কৰে দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অৰুণ সিঙে ৷ তেওঁ কয় যে, দলটোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন ‘‘সেৱা পষেক’’ৰ ৰূপত দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব (Packed schedule ahead of him) ।

লগতে 2015 চনৰ ভিতৰত যক্ষ্মামুক্ত ভাৰতৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ দৃষ্টিভংগীও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । বিজেপিৰ নেতা আৰু কৰ্মীসকলে এবছৰৰ বাবে যিকোনো ৰোগীৰ দায়িত্ব লৈ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিয়মীয়া নিৰীক্ষণ ৰাখিব’’ ৷

আনকি দলটোৱে দেশজুৰি গছ ৰোপণৰ লগতে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানো চলাব বুলি মন্তব্য কৰে দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অৰুণ সিঙে ৷ তদুপৰি, বহু সংখ্যক লোকে নমো এপ (NaMo App) ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীলৈ তেওঁৰ জন্মদিনত শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ৷

