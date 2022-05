ইম্ফল,৬ মে' : মণিপুৰত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ (Bomb explodes in Manipur)। শুকুৰবাৰে পুৱা ইম্ফল পূব জিলাৰ খুৰাইত থকা মণিপুৰৰ কৃষি বিভাগত কৰ্মৰত এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ঘৰৰ সন্মুখতে সংঘটিত হয় এই বোমা বিস্ফোৰণ(Bomb blast in front of house of a govt employee)। এই বোমাটো আইইডি বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে (IED blast in Imphal)। সৌভাগ্যক্ৰমে এই বিস্ফোৰণত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।

মণিপুৰৰ কৃষি বিভাগত কৰ্মৰত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আৰ.কে বীৰেন্দ্ৰৰ ঘৰৰ সন্মুখতে পুৱা প্ৰায় ৩.৫০ মান বজাত বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হয় । বিস্ফোৰণৰ ফলত তিনিখনকৈ চাৰিচকীয়া বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । লগতে ঘৰটোৰ দুৱাৰ আৰু খিৰিকীৰ কাঁচবোৰ ভাঙি যায় । কেৱল এয়াই নহয়, বিস্ফোৰণৰ ফলত সমীপৰ এটা ঘৰৰো কিছু পৰিমাণে ক্ষতি হয় ।

বিস্ফোৰণৰ পাছতে মণিপুৰ ফৰেনচিক বিভাগৰ বিশেষজ্ঞৰ দল সেই স্থানত উপস্থিত হয় । ইম্ফল পূব আৰক্ষী আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ বোমা বিশেষজ্ঞ দলক লগে লগে সেই স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । বিস্ফোৰণৰ আঁৰৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু কোনেও ইয়াৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই । উল্লেখ্য যে এদিন পূৰ্বে ইম্ফল ৱেষ্টত এখন দোকানৰ সন্মুখতো বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফলত শক্তিশালী IED বিস্ফোৰণ