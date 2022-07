নেশ্যনেল ডেস্ক, 13 জুলাই: মঙলবাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰ জিলাৰ লাল বজাৰ অঞ্চলত আৰক্ষীৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ৷ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত এজন আৰক্ষী বিষয়া নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আন দুজনকৈ আৰক্ষী আহত হয় (ASI Killed, Two Constables Injured in Terrorist Attack in Srinagar)।

প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি, সন্ত্ৰাসবাদীয়ে লাল বজাৰ আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণ চলায় য’ত তিনিজন আৰক্ষীৰ শৰীৰ গুলীয়ে ভেদি যায় । ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে ওচৰৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিওঁ ইয়াৰে এজন উপ-পৰিদৰ্শকৰ মৃত্যু ঘটে ।

শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, লাল বজাৰ অঞ্চলৰ জি ডি গোৱেংকা বিদ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এই আক্ৰমণৰ ঘটনা । মৃত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ নাম মুস্তাক আহমদ (ASI Mushtaq Ahmed killed in terrorist attack )। গুলীবিদ্ধ আন দুজন আৰক্ষীৰ এজন হৈছে হেড কনস্টেবল আৰু আনজন এছ পি অ’ জোৱান।

কাশ্মীৰ জ’ন আৰক্ষীয়ে টুইট যোগে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, (Kashmir Zone Police tweeted) ‘শ্ৰীনগৰ চহৰৰ লাল বজাৰ অঞ্চলত আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙৰ এটা দলৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ধাৰাষাৰ গুলীচালনা কৰে । সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই ভয়াৱহ আক্ৰমণত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে মুঠ তিনিজন আৰক্ষী জোৱান আহত হয় আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।ইয়াৰ পাছতে ঘেৰাও কৰা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো । ইয়াৰ পিছত অধিক বিৱৰণ দিয়া হ’ব ।’ ইয়াৰ পিছত আন এটা টুইটত কাশ্মীৰ জ’ন আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিলে, "আঘাতপ্ৰাপ্ত এএছআই মুস্তাক আহমেদৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৷ আমি বীৰ শ্বহীদগৰাকীক কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত কৰা পৰম ত্যাগৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো । আহত আন দুজন জোৱানৰ চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে ।"

ইফালে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতিয়ে আক্ৰমণত নিহত আৰক্ষী বিযয়াগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে( J&K former CM Mehbooba Mufti)। নিহত এ এছ আই মুস্তাক আহমদৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আঘাত প্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ জোৱান দুজনৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনা কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: বিগত চাৰি বছৰত জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৭০০ যুৱকক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনত ভৰ্তি !