নেশ্বনেল ডেস্ক, 14 জানুৱাৰী : হায়দৰাবাদৰ উপকণ্ঠৰ মুঞ্চিণ্টালত চিন্না জিয়াৰ আশ্ৰম (Chinna Jeeyar ashram at Munchintal) এতিয়া শ্ৰী ৰামানুজৰ ১০০০ তম বাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে । ২ ৰ পৰা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত ৫ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰামানুজৰ ২১৬ ফুট ওখ প্ৰতিমূৰ্তি ষ্টেচ্যু অৱ ইকুৱেলিটি উন্মোচন কৰিব (PM to unveil Sri Ramanuja's Statue of Equality) । এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সময়সূচী নিশ্চিত কৰিছে (Prime Minister Office has confirmed the PM’s schedule) ।

৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আবেলি ৩.৩০ বজাত আশ্ৰমত উপস্থিত হ'ব মোদী আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰিব । পিছত, তেওঁ হোম যজ্ঞৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণ চাৰিৰ পৰা পাঁচ ঘণ্টা পৰ্যন্ত চলিব পাৰে । এই সময়চোৱাত তেওঁক সংগ দিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি আৰে । উল্লেখ্য যে, এই প্ৰতিমূৰ্তিটো হায়দৰাবাদৰ ৩৪ একৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ৰামানুজৰ ২১৬ ফুটৰ মূৰ্তি আছে ৷ অঞ্চলটোৰ ভিতৰত ১০৮ টা আৰ্হি মন্দিৰ আৰু ১৪৪ টা যজ্ঞশালা আছে ।

সমগ্ৰ দেশৰ পৰা প্ৰায় 5,000 পুৰোহিত আৰু বৈদিক পণ্ডিতে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া নৈবেদ্য আৰু প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়োৱা হ'ব । মূল যজ্ঞশালাআৰু ওচৰৰ ১৪৪ খন যজ্ঞশালা পঞ্চৰাত্ৰ আগমা শাস্ত্ৰৰ পণ্ডিত মুদুম্বাই মধুসুধানাচাৰ্য স্বামীৰ তত্বাৱধানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াত চাৰিও দিশে ৩৬ টা কৈ মন্দিৰ আছে । ইয়াৰোপৰি ১১৪ টা যজ্ঞশালাত ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সমূহ সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

যজ্ঞশালাবোৰত 1,035 টা হোমৰ কুণ্ড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অনুষ্ঠানৰ সময়ত, 'ওম নমো নাৰায়ণায়' অষ্টক্ষৰী মন্ত্ৰ প্ৰতিদিনে এক কোটি বাৰ উচ্চাৰণ কৰা হ'ব । প্ৰতিটো যজ্ঞশালাত নটাকৈ হোম মকুণ্ডা থাকিব । তেওঁলোকক চতুৰাস্ৰাম, য়োনি কুণ্ডম, ধনুচু কুণ্ডম, শাদাস্ৰাম, বৃত্তম, পঞ্চষ্ট্ৰাম, ত্ৰিকোনাম, অষ্টষ্ট্ৰাম আৰু পদ্ম কুণ্ডম বুলি কোৱা হয় । প্ৰত্যেকেই এটা শুভ লক্ষণৰ সূচক হিচাপে ধাৰণা কৰা হয় ৷

