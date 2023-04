নিউজ ডেস্ক, ১৩ এপ্ৰিল : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ১০.৩০ বজাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিভাগত নতুনকৈ নিৰ্বাচিত প্ৰায় ৭১,০০০ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ কৰিব (PM Modi to distribute appointment letters in Rozgar Mela) । এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰাসকলক উদ্দেশ্যি সম্বোধন কৰিব । উল্লেখ্য, এই ৰোজগাৰ মেলা হৈছে নিযুক্তি সৃষ্টিক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ দিশত এক পদক্ষেপ (Rozgar Mela to employment generation) ।

আনহাতে, ৰোজগাৰ মেলাই অধিক নিযুক্তি সৃষ্টিত অনুঘটক হিচাবে কাম কৰিব আৰু যুৱসকলক তেওঁলোকৰ সবলীকৰণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীৰ উন্নয়নত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অৰ্থপূৰ্ণ সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে (PM Modi to distribute 71000 appointment letters) । এন এফ ৰে'লৱেৰ অধীনত এই 'ৰোজগাৰ মেলা' তিনিটা পৃথক স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব । সেইকেইটা হৈছে অসমৰ গুৱাহাটী, উত্তৰ বংগৰ শিলিগুৰি আৰু নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ (Rozgar Mela in Guwahati) ।

এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাবে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ আৰু আয়ুস বিভাগৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৱাহাটী ৰে'লৱেৰ ৰং ভৱন সাংস্কৃতিক হলত নতুনকৈ নিৰ্বাচিত যুৱক-যুৱতীসকলক নিযুক্তি-পত্ৰ প্ৰদান কৰিব (Minister Sarbananda Sonawal at Rozgar Mela Guwahati) । আনহাতে, পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয় আৰু শ্ৰম আৰু নিযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ডিমাপুৰৰ ইমলিয়াংগাৰ মেম'ৰিয়েল চেণ্টাৰত নিযুক্তি-পত্ৰ প্ৰদান কৰিব ।

ইয়াৰ উপৰি ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিশিথ প্ৰমাণিক শিলিগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য অতিথি হ'ব আৰু নিউ জলপাইগুৰিৰ ৰে'লৱে অফিচাৰ্ছ ক্লাৱত নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ কৰিব । উল্লেখ্য, বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগত গুৱাহাটীত ২০৭ জন, ডিমাপুৰত ২১৭ জন আৰু শিলিগুৰিত ২২৫ জন প্ৰাৰ্থীক এই কাৰ্যসূচীত নিযুক্তি-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ।

সমগ্ৰ দেশৰ পৰা বাছনি কৰা নতুন নিযুক্তি লাভ কৰা সকলে ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনৰ বিভিন্ন পদত যোগদান কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰে'ল মেনেজাৰ, ষ্টেচন মাষ্টাৰ, জ্যেষ্ঠ বাণিজ্যিক তথা টিকট ক্লাৰ্ক, পৰিদৰ্শক, উপ-পৰিদৰ্শক, কনিষ্টবল, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, কনিষ্ঠ একাউণ্টেণ্ট, ডাক সহায়ক, আয়কৰ পৰিদৰ্শক, কৰ সহায়ক, কনিষ্ঠ অভিযন্তা/ছুপাৰভাইজাৰ, সহকাৰী অধ্যাপক, শিক্ষক, লাইব্ৰেৰিয়ান, নাৰ্ছ, প্ৰবেচনেৰী অফিচাৰ, পিএ, এমটিএছ আদি । নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা নিযুক্তি প্ৰাপ্তসকলে কৰ্মযোগী প্ৰৰাম্ভৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ সুযোগ পাব । ই হৈছে বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ সকলো নতুন নিযুক্তিৰ বাবে এক অনলাইন অ'ৰিয়েণ্টেচন পাঠ্যক্ৰম ।

