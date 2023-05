নেশ্যনেল ডেস্ক,২২ মে' : জাপান ভ্ৰমণ সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী দেওবাৰে পাপুৱা নিউ গিনিলৈ ৰাওনা হয় । পাপুৱা নিউ গিনিলৈ প্ৰথম ভ্ৰমণ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সোমবাৰে দেশখনত উপস্থিত হয় (PM Modi in Papua New Guinea)। উপস্থিত হোৱাৰ কেইঘণ্টামান পাছতে তেওঁ পাপুৱা নিউ গিনিৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বব ডেডৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় (PM Modi meets Governor General of Papua New Guinea)।

মোডীয়ে সোমবাৰে প্ৰথমে এলা বীচত এপিইচি হাউচ পৰিদৰ্শন কৰে আৰু পাপুৱা নিউ গিনিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জেমছ মাৰ্পেয়ে তেওঁক আদৰণি জনায় । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে তেওঁৰ পাপুৱা নিউ গিনিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি থকা এখন ফটো টুইট কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী পোৰ্ট মৰেছবিৰ এলা বীচৰ পাৰত থকা আইকনিক এপিইচি হাউচত উপস্থিত হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী জেমছ মাৰ্পে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায় ।

তেওঁ টুইটাৰত কয় যে দুয়োগৰাকী নেতাই আঞ্চলিক সহযোগিতাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এফআইপিআইচি-৩ সন্মিলনৰ সহ-আয়োজন কৰিব (FIPIC 3 in Papua New Guinea)। চীনে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ আধিপত্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়তে এই সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হৈছে । ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰে সন্ধিয়া জাপানৰ পৰা পোনো পোনে গৈ পাপুৱা নিউ গিনিত উপস্থিত হয় । জাপান ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ জি-৭ উন্নত অৰ্থনীতি সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু বিশ্বৰ কেইবাজনো নেতাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় ।

ইফালে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া পাপুৱা নিউ গিনিলৈ প্ৰথমটো ভ্ৰমণ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে তিনিখন দেশৰ ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছে । তেওঁক পাপুৱা নিউ গিনিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জেমছ মাৰ্পেয়ে বিমানবন্দৰত আদৰণি জনায় ।

এই সময়ছোৱাত পাপুৱা নিউ গিনিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জেমছ মাৰ্পেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ ভৰি স্পৰ্শ কৰা দেখা গৈছে । পাপুৱা নিউ গিনিত সাধাৰণতে সূৰ্যাস্তৰ পাছত অহা কোনো নেতাকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা দেখা নাযায় ।

অৱশ্যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বাবে আদৰণি পৃথক আছিল । তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হৈছে । উল্লেখ্য যে ১৪ খন দেশৰ নেতাই এফআইপিআইচি সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । সূত্ৰৰ মতে সাধাৰণতে যোগাযোগ আৰু অন্যান্য সমস্যাৰ বাবে সকলো নেতাক সাক্ষাৎ কৰা সম্ভৱ নহয় । এফ.আই.পি.আই.চি.-ত আছে কুক দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি, কিৰিবাটি, ৰিপাব্লিক অফ দ্য মাৰ্শ্বেল দ্বীপপুঞ্জ, মাইক্ৰনেচিয়া, নাউৰু, নিউ, পালাউ, পাপুয়া নিউ গিনি, চামোৱা, চলোমন দ্বীপপুঞ্জ, টংগা, টুভালু আৰু ভানুৱাটু ।

