নেশ্যনেল ডেস্ক,১ জানুৱাৰী : নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক উছাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । বছৰটো যাতে সুকলমে পাৰ হয় তাৰ বাবে নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ভিৰ কৰিছে ভক্তই । সমান্তৰালকৈ বছৰৰ প্ৰথমটো দিন পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে বিভিন্নজনে উদযাপন কৰিছে ।

এই শুভ ক্ষণত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে দেশবাসীৰ মংগল কামনা কৰিছে (PM Modi greets people on New Year)। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছাবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক টুইটত লিখিছে, "২০২৩ সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হওক ! ই আশা, সুখ আৰু যথেষ্ট সফলতাৰে ভৰি থাকক । সকলো নাগৰিক সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক ।" ইফালে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও দেশবাসীক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছে লগতে সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে (President Murmu greets people on New Year)।

লক্ষণীয়ভাৱে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰসমূহ ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা ৰঙীণ হৈ পৰা দেখা গৈছে । নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ ঐতিহাসিক স্থানবোৰত নিশা ভিৰ কৰিছে বিভিন্নজনে । দিল্লীত নতুন বছৰ উদযাপন কৰিবলৈ বৃহৎ সংখ্যক লোক ইণ্ডিয়া গেটত একত্ৰিত হৈছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাৰ আৰু ক্লাবসমূহত বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল (New year celebration in Delhi)। মুম্বাইৰ সাগৰৰ পাৰৰ শিলবোৰো দেখিবলৈ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছিল । সপোনৰ চহৰখন সংগীত লহৰত নাচি উঠিছিল ।

নতুন বছৰ উদযাপনৰ বাবে মুম্বাইৰ মেৰিন ড্ৰাইভত বিশাল জনসমাগম হোৱা দেখা গৈছিল । আনহাতে ৰঙীণ পোহৰেৰে গোৱাৰ সমুদ্ৰ তীৰ জিলিকি উঠিছিল । হোটেল আৰু ৰিজৰ্টত ডিজে পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰা হৈছিল (New year celebration in Mumbai)। প্ৰায় সকলো মুখ্য কেচিনো, ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু বাৰবোৰে নতুন বছৰ উদযাপন কৰিবলৈ সংগীতৰ কাৰ্যসূচী আৰু অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল । উত্তৰাখণ্ডৰ মৌচুৰীত ৰাইজে সংগীত আৰু নৃত্যৰ মাজেৰে নৱবৰ্ষক আদৰণি জনাইছে ।

একেদৰে, হিমাচল প্ৰদেশৰ মানালীৰ মল ৰোডত নতুন বছৰক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰিছিল । ওড়িশাৰ পুৰীত প্ৰখ্যাত বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে নৱবৰ্ষক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে ভগৱান জগন্নাথৰ ৮ ফুট ওখ আৰু ১৫ ফুট দীঘল এক ভাস্কৰ্য প্ৰস্তুত কৰিছে (Sudarsan Pattnaik welcomed new year)। পাটনায়কে ১০ টন বালি ব্যৱহাৰ কৰি ভগৱান জগন্নাথ, বলভদ্ৰ আৰু দেৱী সুভদ্ৰাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰিছে । তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তিটো ফুলেৰে সজাইছে আৰু "জয় জগন্নাথ" বুলি লিখিছে ।

