নিউজ ডেস্ক, ২০ মে' : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে শনিবাৰে হিৰোছিমাত অনুষ্ঠিত জি-৭ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে (PM Modi at Hiroshima G7 summit) । এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ সময়তে মোডীয়ে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিক সাক্ষাৎ কৰে (PM Modi Meet With Zelenskyy at Hiroshima) । উক্ত সাক্ষাৎকালত মোডীয়ে মস্কো আৰু কিয়েভৰ মাজত চলি থকা সাম্প্ৰতিক সংঘৰ্ষ সমাধানৰ আশ্বাস দিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কয়, "বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে ভাৰত আৰু মই যি কৰিব পাৰোঁ সেয়া কৰিম ।" উল্লেখ্য যে বিগত বছৰৰ ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হোৱা ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন সংঘৰ্ষৰ পিচত দুয়োগৰাকী নেতাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৈঠকত মিলিত হৈছে (PM Modi on Russia Ukrain conflict) ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কয়, "বিগত এক-ডেৰ বছৰ ধৰি আমি টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি আহিছোঁ । কিন্তু গ্লাছগোৰ পিচত দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত আমি দুয়োকে সাক্ষাৎ কৰিছোঁ ।" উল্লেখ্য যে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই শক্তিশালী গ্ৰুপটোৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ জাপানৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । আনহাতে, ইউক্ৰেইন সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পিচৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে কেইবাবাৰো কথা পাতিছে (Modi assures Zelenskyy to resolve conflict) ।

উল্লেখ্য যে নতুন দিল্লীয়ে ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়াৰ চলিত সংঘৰ্ষৰ কূটনৈতিক সমাধান বিচাৰি আছে । একে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ছেপ্টেম্বৰত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক কৈছিল যে এতিয়া 'যুদ্ধৰ যুগ নহয়' । কূটনৈতিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক 'হিংসা বন্ধ' কৰিবলৈ আৰু দুয়ো পক্ষকে আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

আনহাতে, যোৱা বছৰ ৪ অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কয় যে কোনো সমস্যাৰে সামৰিক সমাধান হ'ব নোৱাৰে । লগতে ভাৰতে যিকোনো শান্তি প্ৰচেষ্টাত অৰিহণা যোগাবলৈ সাজু বুলিও উল্লেখ কৰে । তাৰ মাজতে ভাৰতে এই সংকট কূটনীতি আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব লাগিব বুলি কোৱা নিজৰ সিদ্ধান্ত অটল আছে ।

উল্লেখ্য, বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী গ্ৰুপ অব ছেভেন (Group of Seven summit) সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ জাপানত আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিছিদাৰ আমন্ত্ৰণত পূব এছিয়াৰ দেশখন ভ্ৰমণ কৰিছে । আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কয়, "ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ বিশ্বৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চিন্তাৰ বিষয় আৰু ই সমগ্ৰ বিশ্বক প্ৰভাৱিত কৰিছে । কিন্তু মই ইয়াক ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক বিষয় হিচাপে বিবেচনা নকৰোঁ, এয়া মোৰ বাবে মানৱতা, মানৱীয় মূল্যবোধৰ বিষয় ।"

