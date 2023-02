নেশ্যনেল ডেস্ক,৬ ফেব্ৰুৱাৰী : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতে তুৰস্কলৈ ৰাওনা হৈছে ভাৰতৰ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল (Relief and rescue teams from India to Turkey)। ভূমিকম্পৰ পাছত তুৰস্কক সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে এই পদক্ষেপ লৈছে ভাৰতে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা মতে তুৰস্কত হোৱা ভূমিকম্পৰ পাছত দেশখনক সকলো সম্ভৱ সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নিৰ্দেশনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব ড০ পি কে মিশ্ৰাই তাৎক্ষণিক সাহায্য ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ চাউথ ব্লকত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে (India PM office meeting on Turkey crisis)।

বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী তথা চিকিৎসকৰ দলৰ লগতে সাহায্য সামগ্ৰীসমূহ তুৰস্কৰ চৰকাৰৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি তৎক্ষণাত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত ড'গ স্কোৱাড আৰু প্ৰয়োজনীয় সঁজুলিৰ সৈতে ১০০ গৰাকী কৰ্মচাৰীক লৈ এন ডি আৰ এফৰ দুটা দল ভূমিকম্প পীড়িত অঞ্চললৈ উৰা মাৰিবলৈ সাজু হৈছে (Indian medical team to Turkey)।

বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে চিকিৎসা দলসমূহত প্ৰশিক্ষিত চিকিৎসক আৰু অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ সৈতে পেৰামেডিক্সৰ সৈতেও সাজু কৰা হৈছে । আঙ্কাৰাত থকা তুৰস্ক আৰু ভাৰতীয় দূতাবাস আৰু ইস্তাম্বুলৰ কনচুলেট জেনেৰেল কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে (India ready to offers all assistance for Turkey)।

গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত কেবিনেট সচিব, গৃহ মন্ত্ৰালয়, ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ, এনডিআৰএফ, প্ৰতিৰক্ষা, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, অসামৰিক বিমান পৰিবহণ আৰু স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে তুৰস্কত হোৱা ভূমিকম্পত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় ।

উল্লেখ্য যে সোমবাৰে পুৱতি নিশা দক্ষিণ-পূব তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াত ৭.৮ প্ৰাবল্যৰ এক শক্তিশালী ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় (Turkey earthquake)। সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি দুয়োখন দেশতে ১০০০ৰো অধিক নিহত হৈছে । অসংখ্য লোক আহত হোৱাৰ লগতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে (Death toll rise in Turkey)। উত্তৰে ছিৰিয়াৰ সীমাত থকা তুৰস্কত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক ছিৰিয়ান শৰণাৰ্থী আছে । ছিৰিয়াৰ সীমান্তৰ ফালে এই ভূমিকম্পই অঞ্চলবোৰত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ।

লগতে পঢ়ক :Earthquake in Turkey: তুৰস্কত ভূমিকম্পত পীড়িত লোকক সহায় কৰিব ভাৰতে