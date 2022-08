ইন্টৰনেশ্চনেল ডেস্ক, 12 আগষ্ট : দৃষ্টিহীন লোকৰ বাবে আহিল এক সুখবৰ! ভাৰতৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল চাইন্সেছকে(All India Institute of Medical Sciences in India)ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষকৰ এটা দলে গাহৰিৰ ছালৰ পৰা কলাজেন প্ৰটিনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ইমপ্লাণ্ট(Pig skin corneal implant restores sight) প্ৰস্তুত কৰিছে, যিয়ে মানুহৰ কৰ্ণিয়াৰ সৈতে মিল খায় আৰু দৃষ্টিহীন লোকৰ দৃষ্টিশক্তি পুনৰ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ যিবোৰ দেশত ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা বেছি সেই স্থানত এই বায়'ইঞ্জিনিয়াৰিং ইমপ্লাণ্টে দান কৰা মানুহৰ কৰ্ণিয়া প্ৰতিস্থাপনৰ বিকল্প হিচাপে কাম কৰিব ।

গৱেষণাত দেখা গৈছে যে, মানৱ ইমপ্লাণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰৰ বাবে সকলো মাপকাঠী পূৰণ কৰা এটা জৈৱ পদাৰ্থ প্ৰস্তুত কৰাটো সম্ভৱ, যিটো গণ উৎপাদন কৰি দুবছৰলৈকে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি যাতে দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যা থকা অধিক লোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে ।

নেচাৰ বায়'টেকনলজিত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত কোৱা হৈছে যে, এই ইমপ্লাণ্টে ভাৰত আৰু ইৰাণৰ ২০ জন লোকৰ দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই আনিছিল(20 people in India and Iran with diseased corneas), যিসকল লোকৰ কৰ্ণিয়াত সমস্যা আছিল । ২০ জনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ ৩ জনকে ধৰি ১৪ জন অংশগ্ৰহণকাৰী ইমপ্লাণ্ট গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে দৃষ্টিহীন আছিল । নিৰাপদ হোৱাৰ উপৰিও এই প্ৰতিস্থাপনে কৰ্ণিয়াৰ ডাঠতা আৰু বক্ৰতাও স্বাভাৱিক কৰি তুলিছিল । দান কৰা কলাৰ সৈতে কৰ্ণিয়া প্ৰতিস্থাপনৰ পিছত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ দৃষ্টিশক্তি আৰু অধিক উন্নত হয় ৷

লগতে পঢ়ক : Stress and Brain Function : কিছুমান প্ৰকাৰৰ চাপ মস্তিষ্কৰ কামৰ বাবে ভাল হ'ব পাৰে

দুবছৰৰ পাছত আৰু কোনো অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে পুনৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱাবলগীয়া নহ'ল ৷ গৱেষকসকলে জনোৱা মতে, অধ্যয়নৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ তিনিজনৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত নিখুঁত (২০/২০) দৃষ্টিশক্তি আছিল(Three of the Indian participants) । দলটোৱে কেৰাট'কনাছ ৰোগৰ চিকিৎসাৰ(Treating the disease Keratoconus)বাবেও এক নতুন, নূন্যতম আক্ৰমণাত্মক পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছে, য'ত কৰ্ণিয়া ইমানেই পাতল হৈ পৰে যে যাৰ ফলত মানুহে দৃষ্টিশক্তিও হেৰুৱাব পাৰে ।

বৰ্তমান উন্নত পৰ্যায়ত থকা কেৰাট'কনাছ ৰোগীৰ কৰ্ণিয়া অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা আঁতৰাই তাৰ ঠাইত দান কৰা কৰ্ণিয়া দিয়া হয়, যিটো অস্ত্ৰোপচাৰৰ চিলাই ব্যৱহাৰ কৰি ঠাইত চিলাই কৰা হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে নতুন অস্ত্ৰোপচাৰ পদ্ধতিত কোনো ধৰণৰ চিলাইৰ প্ৰয়োজন নাই । উন্নত লেজাৰৰ সহায়ত কৰ্ণিয়াত ছিদ্ৰটো উচ্চ নিখুঁতভাৱে কৰিব পাৰি, কিন্তু প্ৰয়োজন হ'লে সহজ অস্ত্ৰোপচাৰৰ যন্ত্ৰৰ সহায়ত হাতেৰেও কৰিব পাৰি ।

এই পদ্ধতিটো প্ৰথমে গাহৰিৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু ই প্ৰচলিত কৰ্ণিয়া প্ৰতিস্থাপনতকৈ সহজ আৰু সম্ভাৱ্যভাৱে সুৰক্ষিত বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল । অস্ত্ৰোপচাৰ পদ্ধতি আৰু ইমপ্লাণ্টসমূহ ইৰাণ আৰু ভাৰতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞই ২০ জন লোকৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিল যিসকল উন্নত কেৰাট'কনাছৰ বাবে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ দিশে আছিল আৰু বায়'মেটেৰিয়েল ইমপ্লাণ্ট লাভ কৰিছিল ।

চিকিৎসকসকলৰ জানিবলৈ দিয়া মতে, অপাৰেচনবোৰ জটিলতামুক্ত আছিল ৷ গতানুগতিক কৰ্ণিয়া প্ৰতিস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাবছৰ ধৰি ঔষধ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । দুবছৰ ধৰি ৰোগীসকলক অনুসৰণ কৰা হৈছিল, আৰু সেই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ জটিলতা লক্ষ্য কৰা হোৱা নাছিল ।

লগতে পঢ়ক : Monkeypox patient dies in Brazil : ব্ৰাজিলত প্ৰথমটো মাঙ্কিপক্সত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু