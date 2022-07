নিউজ ডেস্ক, 9 জুলাই : পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্যই সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ শোধাইছে ৷ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ দাবীত বিভিন্ন দল সংগঠনে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ন কৰি আহিছে ৷ পেট্ৰ’লজাত সামগ্ৰীক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কৰিছে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য ৷ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে(Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari) উল্লেখ কৰা অনুসৰি অহা পাঁচ বছৰত দেশৰ পৰা নাইকিয়া কৰা হ'ব পেট্ৰ'ল । ভাৰতত নিষিদ্ধ কৰা হ'ব পেট্ৰ'ল(Petrol usage to cease in the Next 5 years) ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে শুকুৰবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আকোলাত ড৹ পঞ্জাৱৰাও দেশমুখ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ভগত সিং কোশিয়াৰীয়ে । অনুষ্ঠানত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক 'বিজ্ঞান চিকিৎসক' উপাধি প্ৰদান কৰা হয় । গাডকাৰীয়ে অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ প্ৰসংগত এই কথা ব্যক্ত কৰে ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিদৰ্ভত প্ৰস্তুত হোৱা জৈৱ-ইথানল এতিয়া বাহনত ব্যৱহৃত হৈছে । কুঁৱাৰ পানীৰ পৰা সেউজীয়া হাইড্ৰ’জেন তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ৭০ টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰি । অহা পাঁচ বছৰত দেশৰ পৰা পেট্ৰ'ল নাইকিয়া হ'ব । তেওঁ লগতে কয় যে, কেৱল ঘেঁহু, চাউল, মাকৈ খেতি কৰি কোনো কৃষকে তেওঁৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰিব নোৱাৰে ।

গাডকাৰীয়ে লগতে কয় যে কৃষকসকল কেৱল খাদ্য প্ৰস্তুতকাৰী নহয় শক্তিদাতা হ'ব লাগিব । ইথানলৰ ওপৰত লোৱা এটা সিদ্ধান্তৰ ফলত দেশত ২০,০০০ কোটি টকা ৰাহি হৈছে । অদূৰ ভৱিষ্যতে দুচকীয়া বাহন আৰু চাৰিচকীয়া বাহন সেউজীয়া হাইড্ৰ’জেন, ইথানল আৰু চিএনজিৰ ওপৰত আধাৰিত হ'ব । তেওঁ বিদৰ্ভৰ পৰা বাংলাদেশলৈ কপাহ ৰপ্তানি কৰাৰ বাবে চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে ৷ অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । বিদৰ্ভত কৃষকৰ আত্মহত্যা প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুত কৰিব পাৰে ।

