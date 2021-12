নেশ্যনেল ডেস্ক, ২১ ডিচেম্বৰ: মঙলবাৰৰ দিনটোত একেই থাকিল পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য(Fuel rates remain unchanged) । ভাৰতৰ মূল চহৰসমূহত তেল বিপণন কোম্পানীবোৰে মঙলবাৰে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ বৃদ্ধি অথবা হ্ৰাস কৰা নাই । লক্ষণীয়ভাৱে, যোৱা ডেৰ মাহ ধৰি ইন্ধনৰ মূল্য স্থিৰ হৈ আছে । সেই অনুসৰি, বৰ্তমান দিল্লীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লৰ মূল্য ৯৫.৪১ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য ৮৬.৬৭ টকা(Latest fuel price in Delhi) ।

আনহাতে মুম্বাইত, প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'ল ১০৯.৯৮ টকাত বিক্ৰী হৈছে আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেল ৯৪.১৪ টকাত বিক্ৰী হৈছে(Petrol and diesel price in Mumbai) । চেন্নাইতো অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ইন্ধনৰ মূল্য । চেন্নাইত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লৰ মূল্য ১০১.৪০ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য ৯১.৪৩ টকা(Diesel and petrol prices in Chennai) ।

আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশতে ইন্ধনৰ মূল্য একেই আছে । কিন্তু স্থানীয় পৰ্যায়ৰ কৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইন্ধনৰ খুচুৰা মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হ্ৰাস-বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে ।

