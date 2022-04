নেশ্যনেল ডেস্ক, ২ এপ্ৰিল : শনিবাৰে পুনৰ বাঢ়িল ইন্ধনৰ মূল্য । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত বৃদ্ধি পালে ৮০ পইচাকৈ (Petrol and diesel prices hike) । বিগত ১২ দিনত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল-ডিজেলত মুঠ বৃদ্ধিৰ হাৰ ৭.২০ টকা (Fuel price hike consecutively) ৷

ৰাজ্যিক ইন্ধনৰ খুচুৰা মূল্য অধিসূচনা (Price notification of state fuel retailers) অনুসৰি দিল্লীত আজিৰ দিনটোত পেট্ৰ’লৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ১০২.৬১ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ৯৩.৮৭ টকা হৈছেগৈ (Petrol and diesel price in Delhi)। সমগ্ৰ দেশতে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে । অৱশ্যে ৰাজ্যিক কৰ বেলেগ বেলেগ হোৱা বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যৰো তাৰতম্য আছে ।

ইফালে শুকুৰবাৰে জেট ইন্ধনৰ মূল্য ২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল (Jet fuel price hike) । এই বৃদ্ধিৰ ফলত জেট ইন্ধনৰ মূল্যই পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছ । এভিয়েচন টাৰ্বাইন ইন্ধন (ATF) ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত প্ৰতি কিল’লিটাৰত ২,২৫৮.৫৪ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । যাৰ ফলত বৰ্তমান প্ৰতি কিল’লিটাৰত ১,১২,৯২৪.৮৩ টকা লৈ বৃদ্ধি হৈছে ।

২০২২ চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰতি পষেকত এটিএফৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । ১ জানুৱাৰীৰ পৰা সাতবাৰকৈ বৃদ্ধিৰ ফলত এটিএফৰ মূল্য প্ৰতি কিল’লিটাৰত ৩৮,৯০২.৯২ টকা বা প্ৰায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

