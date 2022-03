নেশ্যনেল ডেস্ক,৩১ মাৰ্চ : বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি পালে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য ৷ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলত বৃদ্ধি পালে ৮০ পইচাকৈ (Petrol and diesel prices hike) ৷ বিগত ১০ দিনত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল-ডিজেলত মুঠ বৃদ্ধিৰ হাৰ ৬.৮০ টকা (Fuel price hike consecutively)৷ ৰাজ্যিক ইন্ধনৰ খুচুৰা মূল্য অধিসূচনা (Price notification of state fuel retailers) অনুসৰি দিল্লীত পেট্ৰ’লৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ১০১.৮১ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ৯৩.০৭ টকা হৈছেগৈ (Petrol and diesel price in Delhi)।

সমগ্ৰ দেশতে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে । অৱশ্যে ৰাজ্যিক কৰ বেলেগ বেলেগ হোৱা বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যৰো তাৰতম্য আছে । ইফালে বুধবাৰে, পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৮০ পইচা বৃদ্ধি হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, উত্তৰ প্ৰদেশ, পাঞ্জাৱ আদি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য স্থবিৰ হৈ আছিল । এই সময়ছোৱাত খাৰুৱা তেলৰ ব্যয় প্ৰতি বেৰেলত প্ৰায় ৩০ আমেৰিকান ডলাৰ বৃদ্ধি পাইছিল । ১০ মাৰ্চত ভোট গণনাৰ পাছতে পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য এনেদৰে প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া সমস্যাত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ ।

লগতে পঢ়ক :Petrol Diesel price hike: এসপ্তাহত ছবাৰ মূল্য বাঢ়িল পেট্ৰ’পণ্যৰ