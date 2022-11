মেদবহুলতা বৃদ্ধি আজিৰ দিনত সকলোৰে বাবে এক ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে । মেদবহুলতাই মানুহৰ আত্মবিশ্বাস হ্ৰাস কৰাই নহয়, অতি সোনকালে তেওঁক বহু ৰোগৰ বলি হ’ব পাৰে । যদি আপুনিও আপোনাৰ মেদবহুলতা(obesity) বৃদ্ধিৰ বাবে সমস্যাত ভুগিছে, তেন্তে এনেদৰে খাদ্যত চিয়া বীজ অন্তৰ্ভুক্ত কৰক । চিয়া বীজে ওজন হ্ৰাসৰ যাত্ৰাত কেনেদৰে সহায় কৰে আৰু ইয়াক সেৱন কৰিলে এজন ব্যক্তিয়ে কি কি সুফল লাভ কৰিব পাৰে জানো আহক(obesity should use chia seeds like this) ।

চিয়া বীজৰ উপকাৰিতা

চিয়া বীজত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ওমেগা-৩ ফেটি এচিড, প্ৰটিন, ফাইবাৰ, ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ থাকে, ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু দীৰ্ঘ সময়লৈকে ভোক অনুভৱ নকৰে । যাৰ বাবে আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰও সঠিকভাৱে কাম কৰে(Benefits of chia seeds) । ওজন হ্ৰাসৰ বাবে শক্তিশালী বুষ্টাৰ বুলি গণ্য কৰা এই সৰু সৰু ক’লা বীজবোৰ পদিনাৰ অংশ আৰু ইয়াক ছুপাৰফুড হিচাপে গণ্য কৰা হয় । ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট পোৱা যায়, যিয়ে লিপিড প্ৰফাইল বৃদ্ধি কৰে আৰু চৰ্বি হ্ৰাস কৰে ।

কিমান পৰিমাণত ল'ব লাগে চিয়া বীজ

যদি আপুনি ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ চিয়া বীজ খাই আছে, তেন্তে দিনটোত ২ চামুচ খাব পাৰে । কেতিয়াও চিয়া বীজ জোখতকৈ অধিক নাখাব । ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে(How much to take chia seeds) ।

চিয়া বীজ গ্ৰহণ কৰাৰ সঠিক উপায়

যদি আপুনি ওজন ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ সেৱন কৰি আছে, তেন্তে পুৱা খালী পেটত খাব লাগে । ইয়াৰ বাবে ১ চামুচ চিয়া গুটি কিছু সময় আগতে কিছু সময় তিয়াই ৰাখিব । যেতিয়া ই ফুলে, তেতিয়া আপুনি ইয়াক খাওক(right way to consume chia seeds) । ইচ্ছা কৰিলে তাত নেমুৰ ৰসো দিব পাৰে । পুৱা চিয়া বীজ খালে আমাৰ শৰীৰে ভাল চৰ্বি লাভ কৰে । ইয়াৰ বাবে আমাৰ শৰীৰৰ ইনচুলিনৰ মাত্ৰাৰ লগতে হৰম’ন সমূহো ঠিকে থাকে । আপুনি খালী পেটত দিনে দুবাৰকৈ চিয়া বীজ খাব পাৰে ।

