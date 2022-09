নেশ্যনেল ডেস্ক, 9 ছেপ্টেম্বৰ: হাৰিয়ানাত গণেশ পূজাৰ বিসৰ্জনস্থলীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ গণেশৰ মূৰ্তি উটুৱাবলৈ যাওঁতেই পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিয়ে বহুকেইজন ভক্তক ৷ মহেন্দ্ৰগড়ৰ গণেশ মণ্ডল নামৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে গণেশৰ পূজাৰ বিসৰ্জন দিবলৈ যাওঁতেই পানীত বহু লোক উটি যোৱাত হুৱা-দুৱা লাগে (Accident during immersion of Ganesh idol in Mahendragarh)৷

আসনৱাছৰ ডাঙৰ পুখুৰীটোত মূৰ্তিটো বিসৰ্জন দি থাকোঁতে অধিক লোকৰ জনসমাগম হোৱা বাবে প্ৰবল সোঁতে বহু লোকক উটুৱাই লৈ যায় ৷ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ ইতিমধ্যে অভিযানকাৰী দলটোৱে 5 গৰাকী লোকক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰে যদিও দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷

ইফালে এই ঘটনাত বিশাল জনসমাগমৰ বাবে এতিয়ালৈ উটি যোৱা লোকৰ সঠিক সংখ্যা জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ অৱশ্যে স্থানীয় লোকৰ অনুমান অনুসৰি এই ঘটনাত ডুব যোৱা ১৫ জনতকৈ অধিক লোক হ’ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে ৷

এই ঘটনাৰ পিছতে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে নলাটোলৈ পানী অহা পথটো বন্ধ কৰি দিয়ে ৷ যাতে পানীৰ প্ৰবাহ কম হোৱাৰ ফলত উদ্ধাৰকাৰী দলে লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয় ৷ সম্প্ৰতি ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷

