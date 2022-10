নেশ্যনেল ডেস্ক,7 অক্টোবৰ: শুল্ক বিভাগৰ অভিযানত দিল্লী বিমান বন্দৰত জব্দ হ'ল কেইবা কোটি টকাৰ মূল্যৰ ঘড়ীৰ লগতে বুজন পৰিমানৰ নগদ ধন(Passenger arrested with watch from Delhi airport ) ৷ এক বৃহৎ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ গোচৰৰ ভিত্তিত বিষয়াসকলে সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰাৰ লগতে এজন লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ মূল্যৰ ফালৰ পৰা বাণিজ্যিক বা বিলাসী সামগ্ৰী জব্দ কৰা এইটোৱেই আটাইতকৈ বৃহৎ সাফল্য বুলি ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ শুল্ক আয়ুক্ত জুবাইৰ ৰিয়াজ কামিলিয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

সোণেৰে নিৰ্মিত আৰু হীৰাৰে খোদিত প্ৰায় ২৭.০৯ কোটি টকা মূল্যৰ ৭টা বিলাসী হাতঘড়ী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় শুল্ক বিভাগে (Passenger arrested with bracelet from airport)৷ মংগলবাৰে ডুবাইৰ পৰা উভতি আহি দিল্লী বিমান বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে শুল্ক বিভাগৰ বিষয়াই বাধা প্ৰদান কৰে অভিযুক্ত ভাৰতীয় যাত্ৰীজনক ৷ যাত্ৰীগৰাকীৰ সামগ্ৰীসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনাটো(Man arrested for smuggling costly watches) ৷

জব্দকৃত দামী ঘড়ীকেইটাৰ ভিতৰত আছিল 'জেকব এণ্ড কো (মডেল: BL115.30a), পিয়াজেট লাইমলাইট ষ্টেলা (SI.No.1250352 P11179), ৰলেক্স অইষ্টাৰ পাৰ্পেচুৱেল ডেট জাষ্ট (Sl. No. Z7J 12418), ৰলেক্স অইষ্টাৰ পাৰ্পেচুৱেল ডেট জাষ্ট (SI. No 0C46G2 17), ৰলেক্স অইষ্টাৰ পাৰ্পেচুৱেল ডেট মাত্ৰ (SI. নং ZV655573), ৰলেক্স অইষ্টাৰ পাৰ্পেচুৱেল ডেট মাত্ৰ (Sl. নং 237Q 5385) আৰু ৰলেক্স অইষ্টাৰ পাৰ্পেচুৱেল ডেট মাত্ৰ (Sl. নং 86 1R9269)(Jacob and Co watch)।'

উল্লেখ্য যে, নামী জেকব এণ্ড কোৰ এটা ঘড়ীৰ মূল্য ২৭.০৯ কোটি টকা । নামী-দামী এই ঘড়ীসমূহৰ উপৰিও যাত্ৰীজনৰ পৰা এপাত হীৰাৰে খুদিত সোণৰ ব্ৰেচলেট আৰু এটা আইফোন ১৪ প্ৰ’ ২৫৬ ​​জিবি, যাৰ মুঠ মূল্য ২৮.১৭ কোটি টকা, এইসমূহ সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে বুলি দিল্লী শুল্ক বিভাগে জাৰি কৰা এক বিবৃতিযোগে জানিব পৰা গৈছে(Passenger arrested with bracelet )৷ লগতে আটকাধীন যাত্ৰীজন আৰু তেওঁৰ ককায়েকৰ ডুবাইত দামী ঘড়ীৰ এখন বিপণী আৰু সংযুক্ত আৰবৰ বিভিন্ন স্থানত ইয়াৰ শাখা আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে দিল্লীৰ এখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিবলগীয়া এগৰাকী গুজৰাটী ক্ৰেতাৰ বাবে সামগ্ৰীখিনি কঢ়িয়াই আনিছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে ধৃত লোকগৰাকীয়ে ৷ অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত ক্ৰেতাগৰাকীৰ নাম ৰাজহুৱা কৰা নাই অভিযুক্তগৰাকীয়ে ৷

অৰ্থনৈতিক সীমা সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো আগত ৰাখি দিল্লী বিমানবন্দৰৰ সতৰ্কতা তথা নিৰাপত্তা বেষ্টনী পূৰ্বতকৈ আৰু অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ৷ সেয়ে সদাব্যস্ত বিমান বন্দৰটোৰ পৰা শুল্ক বিভাগে বাণিজ্যিক বা বিলাসী সামগ্ৰীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জব্দটো কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি দিল্লী শুল্ক মণ্ডলৰ মুখ্য আয়ুক্ত সুৰজিৎ ভূজাবালেই উল্লেখ কৰে ৷

