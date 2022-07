নেশ্যনেল ডেস্ক,২৪ জুলাই : শেহতীয়াকৈ এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেটৰ জালত পৰিছে পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জী । পশ্চিমবংগ বিদ্যালয় সেৱা আয়োগ আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা ব'ৰ্ডত নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত মন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছে (ED Arrests West Bengal minister Partha Chatterjee)। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ অৰ্পিতা মুখাৰ্জীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে EDয়ে (ED arrests Arpita Mukharjee on SSC scam case)। কলকাতাৰ বেংকছল আদালতত অৰ্পিতাক দেওবাৰে হাজিৰ কৰোৱা হ'ব (Arpita Mukherjee to be produced in court)। এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেটে (ইডি) অৰ্পিতাক জিম্মাত বিচাৰিব পাৰে ।

উল্লেখ্য যে পশ্চিমবংগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে বিভিন্ন স্থানত EDয়ে অভিযান চলাইছিল । EDয়ে মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ বাসগৃহৰ পৰা শুকুৰবাৰে প্ৰায় ২০ কোটি টকা উদ্ধাৰ কৰিছিল (ED cease 20 crores from Arpita flat)। তাৰ পাছতে শনিবাৰে ইডিয়ে মুখাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে কলকাতাৰ বেংকছল আদালতে শনিবাৰে শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত মন্ত্ৰী চেটাৰ্জীক দুদিনৰ EDৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । অৱশ্যে, চেটাৰ্জীৰ স্বাস্থ্যৰ সমস্যাৰ বাবে তেওঁক এছ.এছ.কে.এম. চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । লক্ষণীয়ভাৱে, ইডিয়ে দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত আবেদন জনাইছিল যাতে চেটাৰ্জীক চৰকাৰী এছএছকেএমৰ পৰিৱৰ্তে কমাণ্ড হাস্পতাললৈ লৈ যোৱাৰ অনুমতি দিয়া হয় ।

ইডিয়ে আদলতত কৈছিল যে চেটাৰ্জী এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী । সেয়ে তেওঁৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যথেষ্ট অনুৰাগী থাকিব পাৰে । অৱশ্যে, আদালতে চেটাৰ্জীক এছএছকেএম চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ উপৰিও কেইবাগৰাকী লোকৰ বাসগৃহত EDয়ে অভিযান চলাইছে । অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ আৱাসিক চৌহদৰ পৰা প্ৰায় ২০ কোটি টকাৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰও উদ্ধাৰ কৰে । জানিব পৰা মতে অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ বাসগৃহৰ পৰা ২০ টাতকৈও অধিক ম'বাইল ফোন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই অভিযানটোত বিভিন্ন ৰেকৰ্ড, সন্দেহজনক কোম্পানীৰ বিৱৰণ, ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি, বিদেশী মুদ্ৰা আৰু সোণও উদ্ধাৰ কৰিছিল ।

